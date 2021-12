Lämnade Varberg - Ayer klar för norsk klubb

Keanin Ayer kom till Varbergs BoIS 2018, från Right to Dream. Under lagets första säsong i allsvenskan, 2020, fick sydafrikanen speltid i 23 matcher och var en viktig pusselbit i Joakim Perssons bygge. Men den gångna säsongen har han endast framträtt tre gånger och när kontraktet löpte ut i slutet av säsongen stod det klart att Ayer lämnar.

Nu har han gjort klart med en ny klubb. Han flyttar till norska Sandefjord, där han skrivit ett kontrakt på tre år. Detta efter ett par veckors provspel, där han imponerat på tränarteamet.

- Mitt första intryck av Sandefjord är att det är en väldigt trevlig stad och ett trevligt lag. Jag har varit här i några veckor nu och människorna här verkar väldigt trevliga. Så jag gläder mig över att spela fotboll i Sandefjord, säger mittfältaren i pressmeddelandet.

Ayer hoppas kunna spela sig in i laget och på så sätt ta steg i sin utveckling.

- Detta är en bra möjlighet för mig att spela på en hög nivå i Norge och jag ser fram emot att utvecklas som fotbollsspelare, säger 21-åringen.