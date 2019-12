Lantz överlycklig över nya Mjällby-jobbet: "Oerhört stor grej för mig"

Marcus Lantz lämnade Kopparbergs/Göteborg i slutet på oktober, efter två säsonger i den damallsvenska klubben. 44-åringen, som tidigare tränat Örgryte i superettan, går nu vidare till sin tredje serie - herrarnas allsvenskan. Lantz har skrivit på ett kontrakt med nykomlingen Mjällby.

- Jag är oerhört stolt och glad över att ha fått den här möjligheten att bli allsvensk tränare i Mjällby. Det är något som jag är väldigt stolt och glädjer mig över. Jag ser fram emot det oerhört mycket att få vara med och hjälpa till och försöka uppnå de mål som Mjällby AIF har under nästa år. Det är en oerhört stor grej för mig detta, säger Lantz till Fotbollskanalen.

Det har varit snabba ryck för Lantz, som i en intervju med Fotbollskanalen nyligen berättade att inte hade någon stress och väntade på rätt erbjudande. Det erbjudandet kom dock snabbt.

- De har lyssnat på vad jag står för och jag har lyssnat på vad de står för, och då kändes det från min sida att det klickade bra och det säger ju Hasse Larsson, sportchefen, också att det klickade väldigt bra där. Så när det väl började närma sig så gick det ganska snabbt för vi var överens om att det här känns bra och det här är något som vi vill göra tillsammans, säger den nye Mjällby-tränaren.

- Min dröm i nästa steg har ju varit att bli allsvensk tränare. Efter att vara landslagstränare så är ju att vara allsvensk tränare det största man kan vara. Och att få nå dit och få den möjligheten, det är klart att det gick snabbt men samtidigt när man får den möjligheten så finns det egentligen ingenting att tveka på. Man ska bara få ihop alla saker runtomkring. Och sedan är det då Mjällby där jag har en lite lokal anknytning på något sätt, jag är uppvuxen inte så långt ifrån där. Så det är många saker som kändes jäkligt spännande och häftigt. Jag kan inte beskriva hur glad och stolt jag är över detta, för det är väldigt roligt.

Mjällby vann superettan 2019 efter en mycket fin höst. Nu har klubben höga mål inför framtiden.

- Det som vi har pratat om är att etablera Mjällby i allsvenskan. Sedan vet ju alla att när man kommer upp som ny så kommer det att bli ett hårt jobb som gäller för att man ska lösa sina målsättningar. Så jag tror att alla är beredda. Lägger vi ner 120 procents jobb allihopa runtomkring och alla som är på planen så är det väldigt stora möjligheter att nå de målen som vi har satt upp. Man brukar säga det; disciplin, attityd och inställning, har du de tre grejerna med dig och du gör det tillsammans så kan du nå väldigt långt. Så jag är väldigt hoppfull över nästa år, säger Marcus Lantz.

Hur tycker du att ditt sätt att se på fotboll rimmar med Mjällbys sätt att se på fotboll?

- Hade vi inte typ samma syn på det så hade det aldrig blivit något såklart. Men i de två uppdragen som jag haft tidigare i Örgryte och Göteborg här då så är det lag som har slagit underifrån lite hela tiden. Och den fotbollen jag står för är att spela en attraktiv fotboll med bollen så mycket som möjligt längs backen och utveckla spelare. Och i de två senaste uppdragen så har det varit att jag har tagit Örgryte från division 1 till en mittenplats i superettan och i Kopparberg så tog vi dem från att vara på väg att ramla ur till en andraplats och vinna cupen och Champions League. Så att bygga lag och försöka få alla att dra åt samma håll, det är det som har varit framgångsrikt på de andra ställena. Så det ska jag försöka ta med mig. Sedan så ska vi inte ändra om allt i Mjällby på något sätt, för de har ändå gjort bra resultat under de senaste åren. Så det ska vi behålla mycket av det. Sedan så kommer jag in med lite andra tankar och idéer såklart, som gör att vi kanske kan spetsa till det ytterligare och bli ännu bättre då.

Sportchefen Hans Larsson menar att Mjällby behöver få in spelare på minst fyra positioner. Marcus Lantz ger här sin syn på truppläget:

- Många har de fått förlängt med som de vill ha kvar och som har varit med och tagit upp dem och som står för det som Mjällby står för. Så det är ju viktigt. Sedan så behöver man såklart in med ett par positoner till som de vet att de behöver fylla på. Och det ska vi sätta oss med nu när allt är klart och gå igenom lite vad som behövs och vad vi känner att vi behöver ha in. Från och med i dag och framåt, även om mitt kontrakt inte börjar förrän första januari, så har jobbet börjat. Jag ska sätta mig och se en hel del matcher som Mjällby spelade under året, jag såg dem ett par gånger både live och på tv men ska sätta mig in i det för att få en ännu bättre bild av hur Mjällby spelar och har agerat. Så från och med i dag så börjar jobbet inför nästa år.

Känns det inspirerande?

- Ja men herregud. Jag vill bara att det ska bli den sjunde när vi sätter igång. Så är det, det ska bli fantastiskt roligt. Det känns väldigt, väldigt spännande och det ska bli jäkligt kul detta.