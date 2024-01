Larsson bekräftar Championship-intresse för Törnqvist: "Man vet aldrig"

Noel Törnqvist var given i Mjällbys mål under den senaste säsongen och har även slagit sig in i det svenska U21-landslaget. I nuläget går 21-åringen dock skadad, något som har öppnat upp för ett provspel för den tidigare AIK-målvakten Oscar Linnér.

- I Oscars fall så gavs möjligheten att testa honom i vår miljö och när vi har en situation där Noel är skadad en period framöver så passade det bra, sa Hasse Larsson, sportchef i Mjällby, i ett uttalande på hemsidan i veckan.

När Fotbollskanalen når Hasse Larsson under söndagen förklarar han att det råder viss oklarhet kring hur målvaktsuppsättningen kommer att se ut under säsongen och att Linnér inte enbart besöker klubben för att hålla igång under sin jakt på en ny klubb.

- Det är dels för att Noel går skadad, dels för att det finns intresse från framför allt England och Championship. Vi har känt Oscar i ett bra tag och han ville se hur vi jobbar här i Mjällby, samtidigt som vi ville få möjligheten att titta på honom också.

Har ni något konkret bud på Noel Törnqvist att ta hänsyn till?

- Nej, vi har inget konkret på bordet just nu, men man vet aldrig vad som kan hända, förklarar Larsson.

Övergångsfönstret för klubbar i England stänger under natten mellan onsdag och torsdag och därefter råder det större klarhet kring Törnqvists framtid på Listerlandet.

Utöver Linnér har även Evripidou Konstantinos, född 2005, varit på besök på Listerlandet. Innermittfältaren tillhör PSV:s P19-lag. Därtill testar Mjällby gambiske forwarden Abdoulie Maneh, 19, och han tillhör Wallidan FC.

Maneh fanns med i Mjällbys trupp som ställdes mot danska B93 under lördagen och anfallaren svarade dessutom för en fullträff i 4-2-segern.

- Det är en ung kille. Han är lite oskolad från den gambiska fotbollen, men han ser spännande ut. Det är en av spelarna som vi har på vår radar.

Hur länge kommer han att träna med er?

- Vi har sagt att han ska vara hos oss fram till på onsdag. Därefter ska vi sätta oss ner och utvärdera situationen.

Ytterligare en spelare som har kopplats samman med Blekinge-laget är Nordsjællands Leo Walta, som spenderade hösten på lån i klubben. Det har tidigare rapporterats om att den danska klubben vill låna ut Walta på nytt, men det finns ett hinder.

- Vi gillar Leo väldigt mycket och han vill spela här. Vi ska dock få ihop det ekonomiska med Nordsjælland och det är inte det enklaste, så vi får se vart det tar vägen, summerar Hasse Larsson.