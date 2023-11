Larsson om Eriksson-avskedet: "Absolut inte ett lätt beslut"

IFK Göteborg gav under torsdagen besked om att klubbikonen Sebastian Eriksson, som har gjort över 200 matcher med Blåvitt, lämnar föreningen.

IFK:s tekniska direktör Ola Larsson berättar nu att det var ett svårt beslut att ta, då han har en enorm respekt för Eriksson, och delar med sig av en fin stund från när han kom till klubben.

- Jag tror att det var under min första eller andra vecka här, som han bjöd ut mig under en kväll. Han drack ingen öl, det gjorde jag, och vi satt och snackade under kvällen. Han berättade om IFK Göteborg, om vad klubben betyder för honom, om hur han tänker kring sitt fotbollsspelande och sin familj. Han berättade om sitt liv, vem han är och bjöd in mig till klubben på det sättet. Det var enormt värdefullt, säger Larsson till Fotbollskanalen.

Han fortsätter:

- Jag visste redan innan vem han är och jag hade även då respekt för honom, men sedan den dagen har jag haft en jävla respekt för vad han gör, vem han är och vad han står för. I år har han inte spelat så mycket, och det tycker jag har varit väldigt tråkigt. När det var dags att förlänga kände jag att det kanske var dags nu, men det var absolut inte ett lätt beslut, då det är en människa, som jag respekterar väldigt högt och som jag tycker väldigt mycket om.

Var ni oense om en fortsättning i Blåvitt?

- Nej, det var vi inte. Jag tycker aldrig att det är svårt att prata med Sebastian Eriksson. Jag har aldrig haft problem med att kommunicera med honom. Det är bara att titta på honom för att veta vad han tycker, och han kommer alltid att säga exakt vad han tycker, säger Larsson och fortsätter:

- Så var han här också. Han respekterade det, och jag tror att han vill att man ska berätta för honom hur saker och ting är i stället för att prata mellan raderna. Jag tycker att han är ganska enkel att ha att göra med. Det var från dag ett bra samtal, inga konstigheter alls, och vi har haft många samtal sedan dess, så det är inga konstigheter alls.

Larsson berättar vidare att det i dagsläget inte är aktuellt för Eriksson att börja arbeta i någon form av roll i IFK, då spelaren vill fortsätta spela fotboll.

- Han vill spela fotboll, så då ska han få göra det, men den dagen han vill göra något annat, så är han välkommen att höra av sig hit. IFK Göteborgs dörrar kommer alltid att stå öppna för honom. Då får vi ha en diskussion om det fungerar då eller någon annan gång. Han är alltid välkommen att höra av sig, och det sa jag även till honom.