Larssons besked: Lindegaard startar mot AIK

Både Anders Lindegaard och Daniel Hafsteinsson är spelklara till Helsingborgs möte med AIK. Detta besked ger HIF under fredagen. Dessutom meddelar Henrik Larsson att Lindegaard får förtroendet från start. - Det hade inte riktigt varit "fair" mot Ian att ställa honom där uppe, 16 år gammal, säger HIF-tränaren till Fotbollskanalen.

Helsingborgs IF har värvat friskt i sommar men det var oklart om två spelarna som kommit in, målvakten Anders Lindegaard och mittfältaren Daniel Hafsteinsson, skulle bli spelklara till lördagens möte med AIK.

Under fredagen kommer HIF med beskedet att de är spelklara.

"Både Anders Lindegaard och Daniel Hafsteinsson är spelklara till morgondagen bortamatch mot AIK", skriver Skåneklubben på Twitter.

Lindegaard kommer också att starta mot AIK, då både Pär Hansson och Kalle Joelsson är skadade. Joelsson opereras nästa vecka, och den återstående målvakten i truppen är Ian Pettersson, som gjorde allsvensk debut senast.

Lindegaard får stå trots att han knappt har tränat med HIF, och inte spelat en tävlingsmatch sedan augusti 2018.

- Det hade inte riktigt varit "fair" mot Ian att ställa honom där uppe, 16 år gammal, säger Henrik Larsson.

- Någonstans finns det en rutin i Lindegaard som vi hoppas vi kan få ut i morgon.

