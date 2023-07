Larssons raseri mot bortdömda målet: "Lägg av"

IFK Göteborg ledde rivalmötet med Elfsborg i paus. Ställningen var 1-0.

Men i matchens första akt hade hemmalaget i Borås en boll i mål. Dryga halvtimmen in i matchen höll sig Ahmed Qasem framme och satte dit den bakom Blåvitts keeper Pontus Dahlberg.

Men fullträffen dömdes bort. Huvuddomaren Glenn Nyberg menade nämligen att Gustav Lagerbielke, som befann sig i offsideposition, stått i vägen för Dahlberg och målet dömdes bort.

Beslutet väcker ilska hos Johan Larsson, kapten i Elfsborg.

- De (domarna) tycker att de är offside. Tydligen springer någon in i Pontus Dahlberg. Det känns som att Ahmed (Qasem) lägger in bollen i öppet mål och oavsett om de löper in i honom så tror jag att de har svårt att rädda den bollen, säger Larsson till Discovery.

Annons

När han får se reprisbilderna ryker topplocket.

- Nej, nej, lägg av! Nu får vi ha regler på vad som är okej och inte. Då ska de döma 7000 olika frisparkar. Det går inte.