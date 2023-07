Lidmark Eriksson synar Berg Johnsen - pekar ut styrka: "I princip bäst"

Malmö FF värvar den norske mittfältaren Lasse Berg Johnsen, 23, från Randers, och med anledning av det har Ola Lidmark Eriksson tittat närmare på vilken typ av spelare som Berg Johnsen är och vilka styrkor som norrmannen har på planen.

Spelat centralt, nästan som sexa. En position, där det brukar vara svårt att sticka ut statistiskt. Man gör inte flest defensiva aktioner och heller inte offensiva.

Spännande. Givet hur han spelar, så klassar vi honom som en "regista", en spelare som huvudsakligen agerar som en defensiv mittfältare eller som en central mittfältare. Spelaren fungerar som en spindel i nätet mellan försvarslinjen och mittfältet, och levererar bollen vidare upp i planen som en djupliggande speluppläggare.

Det som jag tycker verkligen sticker ut här är hans offensiva egenskaper givet en i grunden mer central och defensivare roll på mitten. Kolla på "fte 90" här nedan.

Vad är det då?

Jo, "final third entries", det vill säga att ta sig in i sista tredjedelen av planen. Antingen med passningar eller genom att driva bollen. I Berg Johnsens fall är det nästan uteslutande via passningar. Det borde passa Henrik Rydström bra.



Kollar vi andra spelare i ligan med samma roll så är han i princip bäst här.