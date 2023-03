Lindberg förklarar Ceesay-affären: "Förstår att det är kontroversiellt"

AIK sålde under tisdagen mittfältaren Jesper Ceesay, 21, till IFK Norrköping. Ceesay anslöt från IF Brommapojkarna inför förra säsongen, och blev noterad för åtta seriematcher i allsvenskan under 2022.

Efter att AIK offentliggjorde övergången möttes transfern av viss kritik, men också av förståelse bland supportrar på sociala medier. Under onsdagsmorgonen förklarar Manuel Lindberg, vd/klubbdirektör och tillfällig sportchef i AIK, affären.

- När spelare kommer in i ett lag är det klart att man vill att alla unga spelare ska lyckas, slå, bli hjältar, ta en tröja, få mycket speltid och allt det där man önskar. Jag har följt Jesper i många år, då jag även hade honom i BP innan jag kom till AIK, och han har inte fått speltiden som han önskat under ett flertal tränare. Då kan man gå olika vägar till att nå framgång. Man kan vara med och fortsätta slåss, lånas ut eller ta andra vägar, säger Lindberg till Fotbollsmorgon och fortsätter:

- Det finns också en människa bakom, vi som är i fotbollsbranschen är inte livegna, och Jesper önskade att hitta en lösning. Då kom den här lösningen som ett förslag och efter en hel del diskussioner och om vad som var bäst för Jesper, så tog jag det här beslutet utifrån det. Allt handlar inte bara om pengar. Det handlar även om att människor ska må bra och fortsätta utvecklas och få spela fotboll. Just nu var hans ambitioner kanske större än det AIK kunde erbjuda här och nu.

På frågan om det var aktuellt med en utlåning är svaret:

- Ja, i mitt fall. Jag hade gärna sett Jesper kvar i AIK, mer än gärna. Jag blir den som ska sitta emellan och få alla parter att vara glada och nöjda. Lån hade absolut varit ett alternativ, men nu kom det här alternativet och Jesper ville gärna det och tyckte det var bäst för honom. Han ville helst ha det just nu. Då får man ta hänsyn till vad han vill.

Han fortsätter:

- Sedan förstår jag att det är kontroversiellt att sälja till en annan allsvensk klubb, det är jag fullt medveten om, och har säkert fått väldigt mycket skit om det sedan i går.

AIK slutade i fjol på femte plats, medan Norrköping kom på tolfte plats i allsvenskan.