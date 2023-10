Lindberg slår tillbaka mot Fischer-utspelen: "Olyckligt, stämmer inte alls"

Viktor Fischer, 29, blev en flopp i AIK. Den offensive mittfältaren hade stundtals stora problem under sin tid på lån i svartgult, och i somras kom parterna överens om att bryta avtalet. Och i samma veva avslutade han sin spelarkarriär.

I dagarna påstod sportchef Thomas Berntsen att Fischer hade meddelat AIK:s dåvarande sportsliga ledning att han var "fotbollsinvalid" redan innan han värvades. Dansken ska då ha fått ett löfte om att han kunde "träna när han ville" för att sakta komma tillbaka och kunna bidra på planen på sikt.

- Han förstod att jag inte kunde acceptera det (upplägget). Det sa han till mig. Det var helt "rättvist" och då sa han också att han skulle sluta spela fotboll. Vi hade en väldigt bra dialog, sa Berntsen till Nettavisen då.

Manuel Lindberg var tf sportchef när Fischer hämtades in på lån från belgiska Royal Antwerp. Nu slår han tillbaka mot Berntsens utspel om att 29-åringen var fotbollsinvalid när han värvades, och att han berättat det för AIK.

- Självklart stämmer inte det överhuvudtaget. Viktor Fischer kom upp på tapeten som en ersättare till (Nicolás) Stefanelli. Det var en ganska bra ekonomisk lösning för AIK och det skulle göras på en säsong för att den nya sportchefen skulle få bygga sitt lag, säger Lindberg till Fotbollskanalen.

- Självklart hade vi inte någon sådan diskussion (om att Fischer var fotbollsinvalid). Det finns klara rutiner vid värvningar med medicinska undersökningar, och om spelaren inte går igenom dem skriver man inte något kontrakt. Och Fischer klarade sina undersökningar.

Lindberg fortsätter:

- Sen har alla spelare, likt Fischer, en skadehistorisk som dokumenteras. Men självklart skrev vi inte kontrakt med en spelare som inte var "fit for fight".

Vad visste ni om Fischer status när han värvades?

- Han kom i väldigt bra fysisk status. Han kom från pågående säsong i Belgien och man ska komma ihåg att han var med på alla träningar under hela försäsongen. Folk kanske har glömt det men han var en av våra bästa spelare under den perioden. Han kom i full fysisk form, men om han sedan blev skadad senare… ja, det är sådant som kan hända alla.

- Men han var det absolut inte innan säsongen började och det fanns ingen diskussion kring att han skulle vara fotbollsinvalid. Inte alls.

Berntsen påstår också att Fischer fick ett löfte om att han kunde "träna när han ville".

- Det stämmer absolut inte heller. Det finns inga undantag för någon spelare, han togs in för att vara med 100 procent. Men som sagt, om han blev skadad senare eller fick ett specialupplägg av tränarna vet jag inte. Men när han togs in under vintern fick han absolut ingen specialbehandling av AIK.

Lindberg berättar vidare att styrelsen - likt vid alla värvningar - var involverade i övergången och också godkände Fischers skadehistorisk som lades fram.

- Vi presenterade all fakta. Allt från det ekonomiska kring vad det skulle kosta till huruvida spelaren var skadad eller inte. Hade Fischer inte gått igenom den medicinska kontrollen hade han aldrig ens kommit upp till ett styrelsebeslut. Men nu gick han igenom den.

Nu i efterhand, finns det något du ångrar kring hela Fischer-affären?

- Nej alltså, Viktor Fischer var en etablerad och bra fotbollsspelare som var en bra ersättare till Stefanelli. Det var tanken, och han var fantastiskt bra på försäsongen. Sen var det otur att han blev skadad likt (John) Guidetti, men det är sådant som händer.

- Det är alltid lätt att vara efterklok.

Den tidigare AIK-toppen menar att han inte är besviken på Berntsen, som alltså talat öppet som frågor som oftast aldrig når det offentliga ljuset.

- För mig är Thomas en bra person som är bra på sitt jobb. Jag tror att han är väldigt bra för AIK. Ibland får storys lite olika vinklar. I det här fallet är det en väldigt olycklig story som inte stämmer, och det finns det bevis för. Vi skulle självklart aldrig ta in en skadad spelare.

- Det är tråkigt. Jag vet inte riktigt vad man ville men den artikeln. Om det är att flytta fokus eller något annat kan jag inte svara på.

Lindberg avslutar:

- Jag har en god relation till AIK och önskar klubben all lycka till. Jag hoppas att det går bra för både AIK och Thomas. Det är en fantastisk klubb som förenar många människor.

AIK:s avgående ordförande Robert Falk ger sin syn på saken:

- Utifrån styrelsen perspektiv kan jag svara att vi aldrig skulle köpa en skadad spelare. Vi frågar alltid efter läkarutlåtandet och det var inget som sa något annat än att Viktor var frisk.

Hur ser du på att Berntsen talar öppet om det här?

- Jag har ingen kommentar till det. Det är upp till Thomas.

Men han företräder ju AIK när han pratar om saken.

- Mitt svar på det är att vi bara köper spelare som är friska och som kan träna med laget på Karlberg.

Stämmer det Thomas sa?

- Det sa jag absolut inte. Jag vet inte vad som var förfarandet, men det har aldrig varit uppe på styrelsens bord i alla fall, avslutar Falck.