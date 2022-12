LISTA: Alla klara övergångar inför allsvenskan 2023

OBS! Enbart alla övergångar som på ett eller annat vis har bekräftats är med på listan. Spelare med utgående kontrakt som det inte kommunicerats någonting kring är utelämnade.

AIK

Nyförvärv: Alexander Fesshaie (fw, uppflyttad till A-laget), Taha Ayari (mf, uppflyttad till A-laget), Victor Andersson (fw, uppflyttad till A-laget), Omar Faraj (fw, Levante), Abdihakin Ali (mf, Vasalunds IF), Abdussalam Magashy (mf, IFK Värnamo), Rui Modesto (b/mf, FC Honka).

Tillbaka från lån: Lucas Forsberg (b, Sollentuna FK), Robin Tihi (b, IFK Värnamo), Ahmad Faqa (b, Sandvikens IF), Rasmus Bonde (b, Vasalunds IF), Calvin Kabuye (fw, Vasalunds IF), Jetmir Haliti (b, Mjällby AIF), Samuel Brolin (mv, Mjällby AIF).

Förluster: Tom Strannegård (mf, IK Start), Per Karlsson (b, slutat), Mikael Lustig (b, slutat), Sebastian Larsson (mf, slutat).

BK HÄCKEN

Nyförvärv: Pontus Dahbo (mf, uppflyttad till A-laget), Filip Trpcevski (fw, uppflyttad till A-laget), Sebastian Banozic (mv, uppflyttad till A-laget).

Tillbaka från lån: Alexander Faltsetas (mf, Helsingborg), Leonardo Farah Shahin (fw, Qviding), Tobias Carlsson (b, Varbergs Bois), Tobias Heintz (mf, Sarpsborg 08).

Förluster: Jasse Tuominen (fw, ny klubb ej klar), William Milovanovic (mf, ny klubb ej klar).

DEGERFORS IF

Nyförvärv: Gustav Lindgren (fw, Sollentuna FK), Abdelkarim Mammar (b, AFC Eskilstuna).

Tillbaka från lån: Filip Järlesand (mv, Strömstorps IK), Hugo Claesson (mv, Åtvidabergs FF).

Förluster: Ronald Mukiibi (b, ny klubb ej klar), Gustaf Lagerbielke (b, Elfsborg, åter efter lån), Omar Faraj (fw, Levante/AIK, åter efter lån), Alfie Whiteman (mv, Tottenham, åter efter lån), Anton Kralj (b, ny klubb ej klar), Adhavan Rajamohan (mf/fw, ny klubb ej klar), Johan Bertilsson (mf/fw, ny klubb ej klar).

DJURGÅRDENS IF

Nyförvärv: Carlos Gracia (b, Mjällby), Oliver Berg (mf/fw, Kalmar FF), Jacob Bergström (fw, Mjällby AIF), Wilmer Odefalk (mf, IF Brommapojkarna).

Tillbaka från lån: Tommi Vaiho (mv, IK Sirius), Axel Wallenborg (b, IF Brommapojkarna), Frank Odhiambo (b, IFK Haninge).

Förluster: Linus Tagesson (b, Örgryte), Kalle Holmberg (fw, ny klubb ej klar), Aleksandr Vasiutin (mv, Zenit), Mattias Mitku (mf, AFC Eskilstuna).

HALMSTADS BK

Nyförvärv: Villiam Granath (mf, Skövde AIK).

Tillbaka från lån: Gabriel Wallentin (b, Skövde AIK).

Förluster: Isac Larsson (b, ny klubb ej klar), Andreas Bengtsson (b, ny klubb ej klar), Mikael Boman (fw, ny klubb ej klar), Alexander Berntsson (b, ny klubb ej klar), Emil Tot Wikström (mf, IK Brage), Samuel Kroon (mf, IF Brommapojkarna).

HAMMARBY IF

Nyförvärv: -

Tillbaka från lån: -

Förluster: Richard Magyar (b, slutat), Darijan Bojanic (mf, Ulsan Hyundai), Mohanad Jeahze (b, DC United).

IF BROMMAPOJKARNA

Nyförvärv: Samuel Kroon (mf, Halmstads BK).

Tillbaka från lån: Otega Ekperuoh (mv, Enskede IK), Alexander Almqvist (b, IK Oddevold).

Förluster: Axel Wallenborg (b, Djurgården, åter efter lån), Martin Falkeborn (b, ny klubb ej klar), Philip Hellquist (fw, ny klubb ej klar), Felix Strängborn (fw, ny klubb ej klar), Robin Frej (b, ny klubb ej klar), Alexander Lundin (mv, ny klubb ej klar).

IF ELFSBORG

Nyförvärv: -

Tillbaka från lån: Alex Rahm (mv, Örgryte IS), Gustaf Lagerbielke (b, Degerfors IF), Kevin Holmén (mf, Skövde AIK), Jack Cooper-Love (fw, Skövde AIK).

Förluster: Prince Isaac Kouame (fw, ny klubb ej klar), Rasmus Alm (St Louis City).

IFK GÖTEBORG

Nyförvärv: Anders Trondsen (b/mf, Trabzonspor).

Tillbaka från lån: Adam Ingi Benediktsson (mv, FC Trollhättan), Amir Al-Ammari (mf, Mjällby AIF).

Förluster: Mattias Bjärsmyr (b, slutat), Hosam Aiesh (mf/fw, ny klubb ej klar), Alfons Nygaard (fw, ny klubb ej klar), Tim van Assema (b, ny klubb ej klar), Warner Hahn (mv, ny klubb ej klar), Gustav Lilienberg (mv, ny klubb ej klar), Saidu Salisu (fw, Kano Pillars, åter efter lån).

IFK NORRKÖPING

Nyförvärv: Fritiof Hellichius (mf, uppflyttad till A-laget), Isak Ssewankambo (b, klubblös).

Tillbaka från lån: Theodore Rask (b, Västerås SK), Oliver Stefansson (b, IA).

Förluster: Viktor Agardius (b, ny klubb ej klar), Egzon Binaku (b, ny klubb ej klar).

IFK VÄRNAMO

Nyförvärv: Viktor Bergh (b, Norrby IF), Emin Grozdanic (b, Gais).

Tillbaka från lån: Haris Avdiu (fw, Östersunds FK), Victor Andersson (fw, Ljungskile SK).

Förluster: Robin Tihi (b, AIK, åter efter lån), David Edvardsson (mf, Malmö FF, åter efter lån), Moonga Simba (mf, Brann, åter efter lån), Francis de Vries (b, ny klubb ej klar), Abdussalam Magashy (mf, AIK).

IK SIRIUS

Nyförvärv: André Alsanati (mf, AFC Eskilstuna).

Tillbaka från lån: Hannes Sveijer (mv, Sandvikens IF), Herman Sjögrell (mf, Örgryte IS), Joakim Persson (fw, IK Brage), Tim Olsson (b, Täby FK).

Förluster: Antonio Yakoub (fw, Assyriska FF, åter efter lån), Karl Larson (b, ny klubb ej klar), Tommi Vaiho (mv, Djurgårdens IF, åter efter lån), Adam Hellborg (mf, ny klubb ej klar), Tim Björkström (b, ny klubb ej klar).

KALMAR FF

Nyförvärv: Sebastian Nilsson (mf, uppflyttad till A-laget).

Tillbaka från lån: Maxwell (fw, Guarani FC), Elias Olsson (b, Naestved).

Förluster: Edvin Crona (fw, Oskarshamns AIK, lån), Sebastian Nanasi (fw, Malmö FF, åter efter lån), Lukas Rhöse (b, ny klubb ej klar), Adnan Kojic (b, ny klubb ej klar), Papa Diouf (fw, ny klubb ej klar), Oliver Berg (mf/fw, Djurgårdens IF).

MALMÖ FF

Nyförvärv: Anton Tinnerholm (b, New York City).

Tillbaka från lån: David Edvardsson (mf, IFK Värnamo), Sebastian Nanasi (fw, Kalmar FF), Peter Gwargis (mf, Jönköpings Södra), Markus Björkqvist (mf, Utsiktens BK), Mathias Nilsson (mv, Östers IF), Noah Eile (b, Mjällby AIF), Malik Abubakari (fw, HJK).

Förluster: Ola Toivonen (fw, slutat), Romain Gall (fw, ny klubb ej klar), Erdal Rakip (mf, ny klubb ej klar), Dennis Hadzikadunic (b, Rostov, åter efter lån), Samuel Adrian (mf, Jönköpings Södra).

MJÄLLBY AIF

Nyförvärv: Johan Persson Åhstedt (b, uppflyttad till A-laget).

Tillbaka från lån: Taylor Silverholt (fw, Falkenbergs FF).

Förluster: Noah Eile (b, Malmö FF, åter efter lån), Jetmir Haliti (b, AIK, åter efter lån), Samuel Brolin (mv, AIK, åter efter lån), Amir Al-Ammari (mf, IFK Göteborg, åter efter lån), Enoch Kofi Adu (mf, ny klubb ej klar), Heradi Rashidi (mf, ny klubb ej klar), Andreas Blomqvist (mf, ny klubb ej klar), Carlos Gracia (b, Djurgårdens IF), Jacob Bergström (fw, Djurgårdens IF).

VARBERGS BOIS

Nyförvärv: Albin Berggren (b, uppflyttad till A-laget), Alexander Hedman (mf, uppflyttad till A-laget), Diego Alfonsi (mf, uppflyttad till A-laget), Måns Andersson (mf, uppflyttad till A-laget), Marcly Thsikupe (fw, Västerås SK), Oliver Silverholt (b, Östers IF), David Olsson (mv, Lindome Gif), Pussick Junior (mf, Manchego).

Tillbaka från lån: Albin Winbo (mf, Sandefjord), Victor Karlsson (mf, Norrby IF), Jaheem Burke (fw, Norrby IF).

Förluster: Noah Johansson (b, Tvååkers IF), Flamur Dzelili (fw, ny klubb ej klar), Des Kunst (fw, ny klubb ej klar), Simon Karlsson Adjei (fw, AFC Eskilstuna), Philip Mårtensson (mv, ny klubb ej klar), Alexander Johansson (fw, ny klubb ej klar), Tobias Carlsson (b, BK Häcken, åter efter lån), Filip Bohman (fw, Trelleborgs FF).

