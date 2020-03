LISTA: Fotbollskanalen rannsakar sig själv - rätt och fel om bästa värvningarna

LÄS MER: Här är allsvenskans 25 bästa värvningar 2020.

Som vanligt inför de allsvenska säsongerna så listade Fotbollskanalen de bästa värvningarna inför 2019.



Så här tyckte vi då, och med facit i hand kan vi konstatera att vi var rätt med några spelare men fel med en del andra.



En del av spelarna levererade och borde ha fått högre placeringar, en del levererade inte och hamnade för högt upp

Som etta på listan över de bästa värvningarna inför 2019 var Jo Inge Berget som kom till MFF från New York City.

1. Jo Inge Berget - från New York City till Malmö FF

Så var vår motivering: Norrmannen var en toppspelare i allsvenskan under sin förra sejour i MFF. Ett riktigt statement av de himmelsblå att landa Berget. Poängspelare med en löpkapacitet som kan slita sönder motstånd och göra medspelare bättre. Kan användas på många olika sätt.

Så gick det: Det blev ingen superåterkomst för norrmannen i Malmö FF och vi var lite fel på det även om det inte var någon flopp. Poängspelare var han inte. Sexton starter och åtta inhopp med två mål (ett på straff) och lika många assist.



2. Christoffer Nyman - från Eintracht Braunschweig till Norrköping

Så var vår motivering: Har en strulig tid bakom sig men det var inte längesedan han var en landslagsspelare. Känner Peking utan och innan och så länge han får ordning på fysiken ska Nyman vara en av allsvenskans bästa spelare.

Så gick det: Här gick det bättre med tio mål och fyra assist på 26 matcher från start. Dessutom en viktig spelare och ledare för sitt lag.



3. Astrit Ajdarevic - från AEK Aten till Djurgården

Så var vår motivering: Tillbaka i allsvenskan, som han tidigare hållit en hög nivå i. Har trots mindre skadebekymmer sett bra ut för Djurgården hittills. Kommer få en viktig roll och ett stort ansvar i blårandigt. Kan bidra både med poäng, fysik och rutin.

Så gick det: Mittfältaren fick det inte att lossna helt och det blev inga mål men en assist på sexton starter och tio inhopp.



4. Alexander Kacaniklic - från Nantes till Hammarby

Så var vår motivering: Var står han efter en jobbig tid i Frankrike och några år med lite speltid? Tidigare landslagsspelare som om han ens närmar sig den kvaliteten som han höll i Premier League för Fulham blir en toppspelare i allsvenskan.

Så gick det: Trög start på våren men kom sedan igång rejält och var en av allsvenskans bästa värvningar. Gjorde tio mål och åtta assist och kom med i landslagets januariturné.



5. Alexander Farnerud - från klubblös till Helsingborg

Så var vår motivering: Har varit borta länge från fotbollen på grund av en allvarlig skada, och den gör honom så klart till ett osäkert kort. Men Farnerud var en av allsvenskans bästa spelare innan han skadade sig och lämnade Häcken. Smart mittfältare som kan komma att driva mycket av HIF:s spel.

Så gick det: Hittade inte tillbaka till den fina formen han hade i Häcken. Dels på grund av skadeproblem, dels på grund av spel i ett lag som förlorade 16 matcher och hade minus 20 i målskillnad. Två mål och fyra assist på 16 starter och tre inhopp.



6. Erdal Rakip - från Benfica till Malmö

Så var vår motivering: Klasspelare i allsvenskan. Men när kan han nå toppformen efter ett år utan speltid? Kommer han klara av att ta en startplats direkt i ett stjärnspäckat MFF?

Så gick det: Det blev inget lyft för hemvändaren. Rakip gjorde bara fem starter och nio inhopp. Inga mål, en assist.



7. Sead Haksabanovic - från West Ham till Norrköping

Så var vår motivering: Har en tuff tid i West Ham och Malaga bakom sig. Prestigevärvning vars maxkapacitet är enorm. Fortfarande ung.

Så gick det: Oj vad bra han var när han kom igång. Han bara växte och växte. Gjorde sex mål och åtta assist på nitton starter och tio inhopp.



8. Vidar Örn Kjartansson - från Rostov till Hammarby

Så var vår motivering: En riktig killer i straffområdet. Har potential att kunna göra fler än tio mål fram till sommaruppehållet. Bara ett lån över vårsäsongen.

Så gick det. Han gjorde det han var där för. Mål. Potential för fler än tio mål på ett halvår, skrev vi. Det blev sju fullträffar och två assist innan det blev sommar och anfallaren stack vidare.



9. Chinedu Obasi - från Elfsborg till AIK

Så var vår motivering: En av spelarna i allsvenskan som spelat på högst nivå tidigare under karriären. Kan dominera fullständigt och avgöra matcher lite på egen hand när han är i fysiskt trim. Just fysiken är frågetecknet när det gäller Obasi. Hur mycket kommer han kunna spela över en säsong?

Så gick det: Det lyfte inte riktigt. Anfallaren gjorde fem mål och två assist på 15 starter och tre inhopp.



10. Ahmed Yasin - från Al Khor till Häcken

Så var vår motivering: Har levererat på allsvensk toppnivå i Häcken tidigare. Är en vass poängspelare i sina bästa stunder och det saknas inte offensiva lekkamrater på Hisingen.

Så gick det: En viktig spelare för sitt lag, men poängspelare hade vi fel på. Det blev bara två mål och tre assist på 27 matcher.



11. Pawel Cibicki - från Leeds till Elfsborg

Så var vår motivering: Har redan hunnit visa att han kan bli viktig för Elfsborg. Dock bara lån fram till sommaren till en början. Kommer både kunna göra mål och bidra mycket till Borås-lagets spel.

Så gick det: Nja. Det gick väl helt okej även om sejouren var kort. 14 matcher, fem mål och en assist innan Cibicki flyttade.



12. Mohamed Buya Turay - från Sint-Truiden till Djurgården

Så var vår motivering: Lån över 2019, men skulle kunna säljas av sin belgiska klubb redan i sommar vid succé i blårandigt. Har presterat tidigare i allsvenskan och besitter spetsegenskaper som gör honom till potentiell allsvensk skyttekung. Hur passar han in i ett bollförande lag?

Så gick det: Med facit i hand borde vi placerat Buya Turay högre, mycket högre. För anfallaren hade stor del i att Djurgården tog guld. 15 mål och två assist på 29 matcher blev det.



13. Fidan Aliti - från Skenderbeu till Kalmar

Så var vår motivering: Har egenskaper som passar in väl för att spela till vänster av KFF:s tre mittbackar. Landslagsman för Kosovo. Fått mycket beröm av tränaren Magnus Pehrsson under försäsongen.

Så gick det: En av få ljusglimtar i ett svagt Kalmar FF. Ryktades under säsongen locka till sig intresse från Atalanta.



14. Jonathan Levi - från Rosenborg till Elfsborg

Så var vår motivering: Ett lån över hela 2019. Teknisk och smart spelare som stundtals hållit en bra nivå i Rosenborg. Kan spetsa till Elfsborgs offensiv, som inte imponerade förra året.

Så gick det: Okej men inte varken mer eller mindre. Gjorde fem mål och fyra assist och är nu i IFK Norrköping.



15. Kossounou Odilon - från ASEC Mimosas till Hammarby

Så var vår motivering: En oslipad diamant som haft ögonen på sig från stora klubbar i Europa. Kan han hitta en stabilitet i sitt spel redan i år? Hur hårt kommer Stefan Billborn matcha honom? Det finns en del frågetecken just kring 2019 men det här är en framtida storförsäljning.

Så gick det: En framtida storförsäljning, trodde vi. Det tog inte lång tid innan det blev så. Bläcket hann knappt torka på kontraktet innan han skrev på ett nytt och det med belgiska Club Brügge.



16. Ravel Morrison - från Lazio till Östersund

Så var vår motivering: Den tidigare jättetalangen hoppas hitta ro i Östersund. Kan ta allsvenskan med storm om allt klaffar. Sitter bara på ett kontrakt fram till sommaren och jagar fortfarande genombrottet som alla förväntat sig av honom.

Så gick det: Rykten om att han körde runt i Östersund med sin kusin på biltaket och en roll på planen där han var sugen på att ha alla positionerna. Nej, någon ro fann hann inte i Östersund. Lämnade efter sex matcher. Gick till Sheffield United. Är nu i Middlesbrough.



17. Moestafa El Kabir - från Ankaragücü till Kalmar

Så var vår motivering: Att El Kabir kan göra mål är det många allsvenska försvar som känner till. Håller toppklass i allsvenskan när han är i form. Hur är den fysiska statusen och hur mycket kommer han hinna uträtta innan kontraktet går ut i sommar?

Så gick det: Nej vi fick inte se samma El Kabir som vi tidigare sett i allsvenskan. Det blev bara fem starter och tre inhopp och inga poäng.



18. Saku Ylätupa - från Ajax till AIK

Så var vår motivering: Ses som en av Finlands största talanger. Dribbler som inte klarade av att klättra hela stegen upp i Ajax. Kan stå för viktig kreativitet i AIK. Är han mogen nog som fotbollsspelare än?

Så gick det: Han värvades in när Kristoffer Olsson försvann och då trodde många att AIK kanske hade hittat någon som kunde slå igenom. Men så blev det inte. Ylätupa fick inte mycket till förtroende och det blev bara två starter och fyra inhopp. Inga poäng.

19. Aslak Fonn Witry - från Ranheim till Djurgården

Så var vår motivering: Fostrad i Rosenborg, som ville ha tillbaka honom i vinter men fick se sig besegrat av Djurgården. Offensiv ytterback som gjort succé i överraskningslaget Ranheim.

Så gick det: Här borde vi ha gett ytterbacken en klart bättre placering. Var väldigt bra som högerback i guldlaget Djurgården. Tre mål och sex assist, och ett SM-guld är inte dumt för en försvarare.



20. Per Kristian Bråtveit - från Haugesund till Djurgården

Så var vår motivering: "Bara" 23 år gammal men har redan fler än 100 högstaligamatcher i Norge på meritlistan. Uttagen i norska A-landslaget nyligen.

Så gick det: Till en början satsade Djurgården på målvakten och han fick stå i tio matcher, men sedan tappade han platsen till Tommi Vaiho.

21. Kevin Wright - från Degerfors till Örebro

Så var vår motivering: Den tidigare Chelsea-spelaren stack ut i Degerfors förra året. Kan bidra mycket offensivt. Gjorde fem mål och sex assist i superettan 2018.

Så gick det: Ett av få utropstecken i Örebro och var given i laget.



22. Karol Mets - från NAC Breda till AIK

Så var vår motivering: Vänsterfotad mittback som AIK tror kan nå större höjder än företrädaren Robin Jansson. Har rutin från nederländska ligan och norska ligan, samt VM- och EM-kval med Estland.

Så gick det: Gjorde det bra och tog en given plats i AIK. Det blev 25 starter och ett inhopp för försvararen.

23. Charlie Colkett - från Chelsea till Östersund

Så var vår motivering: Har setts som en stor talang i England tidigare men aldrig fått ett riktigt genombrott på seniornivå. Kanske passar allsvenskan bättre än League One och League Two för Colkett?

Så gick det: Gjorde det helt okej. 23 starter och två inhopp. Ett mål och två assist.

24. John Chibuike - från Irtysh till Falkenberg

Så var vår motivering: FFF pratar redan om att han kan bli bäst i klubbens historia. Men var står han formmässigt? Når han upp till en bra fysisk nivå kan Chibuike göra skillnaden för nykomlingen.

Så gick det: Bäst i klubbens historia har han inte blivit än. Det gick okej. Fyra mål (tre på straff) och en assist på 14 starter och sju inhopp blev det.

25. Viktor Prodell - från Elfsborg till Örebro

Så var vår motivering: Brukar kunna garantera ett antal mål varje säsong. Får Prodell mycket förtroende kan han absolut nå över tio mål 2019.

Så gick det: Flyttade till Vietnam.