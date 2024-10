LISTA: Här är ALLA utgående kontrakt i allsvenskan

AIK

Utgående kontrakt: Budimir Janosevic (mv), Alexander Milosevic (b), Axel Björnström (b).

Utgående lån: Onni Valakari (mf, Pafos FC), Jimi Nikko (b, Lecce).

Klara försäljningar: Lamine Fanne Dabo (mf, Luton Town).

DJURGÅRDENS IF

Utgående kontrakt: Oscar Jansson (mv), Jacob Une Larsson (b), Besard Sabovic (mf), Haris Radetinac (mf), Gustav Wikheim (fw).

Utgående lån: -.

BK HÄCKEN

Utgående kontrakt: Sebastian Banozic (mv), Even Hovland (b), Mikkel Rygaard (mf), Semir Bosnic (mf).

Utgående lån: Lars Olden Larsen (mf, NEC Nijmegen).

GAIS

Utgående kontrakt: Erik Westgärds (mv), Axel Norén (b), Robin Frej (b), Egzon Binaku (b), Jonas Lindberg (mf), Alexander Ahl Holmström (fw), Mervan Celik (fw), Richard Friday (fw).

Utgående lån: Harun Ibrahim (b/mf, Molde).

HALMSTADS BK

Utgående kontrakt: Joseph Baffoe (b), Andreas Johansson (b), Marcus Olsson (b), Thomas Boakye (b/mf), Jonathan Svedberg (mf), Pontus Carlsson (mf), Leo Hedenberg (mf).

Utgående lån: André Boman (b, IF Elfsborg), Noah Söderberg (mf, IF Elfsborg).

HAMMARBY IF

Utgående kontrakt: Anton Kralj (b), Alper Demirol (mf).

Utgående lån: -.

IF BROMMAPOJKARNA

Utgående kontrakt: Otega Ekperuoh (mv), Alexander Abrahamsson (b), Tim Waker (b), Ludvig Fritzson (mf), Nikola Vasic (fw).

Utgående lån: Fabian Mrozek (mv, Liverpool), Theo Bergvall (b, Djurgårdens IF).

IF ELFSBORG

Utgående kontrakt: -.

Utgående lån: Andri Fannar Baldursson (mf, Bologna).

IFK GÖTEBORG

Utgående kontrakt: Oscar Wendt (b), Emil Salomonsson (b), Gustav Svensson (b), Sebastian Ohlsson (b/mf), Gustaf Norlin (mf/fw).

Utgående lån: Anders Kristiansen (mv, Sarpsborg), Paulos Abraham (fw, Groningen), Nikolai Baden Frederiksen (fw, Lyngby).

IFK NORRKÖPING

Utgående kontrakt: Julius Lindgren (mv), Isak Ssewankambo (b/mf), Dino Salihovic (b/mf), Kristoffer Khazeni (mf), Jesper Lindvall (mf), Leo Jonsson (fw).

Utgående lån: Carl Björk (fw, Brøndby IF).

IFK VÄRNAMO

Utgående kontrakt: Jonathan Rasheed (mv), Hampus Näsström (b), Freddy Winsth (b), Marco Bustos (mf), Bubacarr Jobe (mf).

Utgående lån: Samuel Kotto (b, Malmö FF), Joel Voelkerling Persson (fw, Lecce).

IK SIRIUS

Utgående kontrakt: Jakob Tånnander (mv), Henrik Castegren (b).

Utgående lån: -.

KALMAR FF

Utgående kontrakt: Romario (mf), Simon Skrabb (mf), Jonathan Ring (mf), Max Svensson (mf), Kevin Jensen (fw).

Utgående lån: Ivan Inzoudine (b, Burton Albion), Dion Krasniqi (fw, IF Elfsborg).

MALMÖ FF

Utgående kontrakt: Niklas Moisander (b), Martin Olsson (b), Oscar Lewicki (mf), Anders Christiansen (mf, kontrakt över 2025 enligt Aftonbladet), Søren Rieks (mf),

Utgående lån: -.

MJÄLLBY AIF

Utgående kontrakt: -.

Utgående lån: -.

VÄSTERÅS SK

Utgående kontrakt: Anton Fagerström (mv), Gustav Granath (b), Isak Jönsson (b), Umit Aras (b), Victor Wernersson (b), Pedro Ribeiro (mf), Simon Johansson (mf), Alex Lindelöv (mf), Ibrahim Diabate (fw).

Utgående lån: Mikael Marqués (b, Minnesota United), Daniel Ask (mf, Ålborg), Camil Jebara (mf, IF Elfsborg), Abdelrahman Boudah (fw, Hammarby IF), Youssoupha Sanyang (fw, Teungueth FC).

Klar försäljning: Marcus Linday (mf, lämnar för Heerenveen).

Källa: Transfermarkt.com, klubbarnas hemsidor.