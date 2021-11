LISTA: Här är tio spännande svenska tränarnamn - utan uppdrag: "Jag har pratat med en klubb om nästa år"

STEFAN BILLBORN

Senaste uppdrag: 2018-2021 Hammarby IF.

Meritlista: 2011-2013 IF Brommapojkarna (assisterande), 2014 IF Brommapojkarna, 2015 Sverige U21 (assisterande), 2015-2017 Hammarby IF (akademichef), 2017 Hammarby IF (assisterande).

Kommentar: Fick sparken av Hammarby i juni, bara veckor efter att föreningen vunnit sin första titel på 20 år. Stefan Billborn ledde nämligen Bajen till cupguldet 2021. Fick Hammarby att spela en attraktiv och vägvinnande fotboll under sin första tid i klubben. Så pass mycket att Billborn ryktades vara ett av namnen som Malmö FF tittade på innan Jon Dahl Tomasson anställdes. Hade det tufft i Hammarby senaste åren, bland annat så kritiserades han för flera taktiska förändringarna som spelarna inte köpte. Lämnade ändå Bajen med ”hedern i behåll” och bör vara aktuell för ett tungt nästa uppdrag. Kommer nog ha is i magen i jakten på nästa tränarjobb.

JENS GUSTAFSSON

Senaste uppdrag: 2021 Hajduk Split.

Meritlista: 2011-2014 Halmstad BK, 2015 Sverige U21, 2016 AIK (assisterande), 2016-2020 IFK Norrköping.

Kommentar: Ett av de mest intressanta namnen på den här listan. Fick nyligen sparken av kroatiska Hajduk Split, och även om det så klart är ett misslyckande ska inte allt för mycket värdering läggas i det. Tog över efter Janne Andersson i IFK Norrköping 2016 och radade sedan upp bra prestationer sett till förutsättningar. Framförallt ska 43-årige Gustafssons förmåga att utveckla unga spelare lyftas fram i sammanhanget, då han under tiden i Peking sålde spelare för nära 300 miljoner kronor - vilket är en sällsynt bedrift i svenska sammanhang. Lär vara högaktuell för ett stort nästa uppdrag, både utomlands och på hemmaplan. Har nyligen kopplats ihop med norska Rosenborg och lär vänta på jobb i en storklubb.

ROLAND NILSSON

Senaste uppdrag: 2020-2021 IFK Göteborg.

Meritlista: 2001-2002 Coventry City, 2004-2007 Gais, 2008-2011 Malmö FF, 2011-2012 FC Köpenhamn, 2014-2017 Sverige U17, 2017-2020 Sverige U21.

Kommentar: Tung meritlista som är svår att prata bort, men frågan är hur eftertraktad Roland Nilsson egentligen är på tränarmarknaden? Har en lång erfarenhet men kommer senast från ett misslyckande med IFK Göteborg och fick sparken från klubben i somras. Enligt uppgifter uppfattade spelarna ”Rolle” som otydlig och ansåg att han saknade tydliga idéer för hur laget skulle agera i anfallsspelet. Har svårt att se att ett toppuppdrag väntar härnäst för Roland Nilsson - men visst bör han vara aktuell för lagen på nedre halvan i allsvenskan vid ett tränarbyte? Ett förbundskaptensuppdrag på förbundet är nog inte heller allt för avlägset.

JOEL CEDERGREN

Senaste uppdrag: 2013-2019 GIF Sundsvall.

Meritlista: 2012 GIF Sundsvall (assisterande)

Kommentar: Minns du Joel Cedergren? Som charmade hela Fotbollssverige under två säsonger med sitt Sundsvall? Ja, om inte annat så borde du göra det. Det har varit förvånansvärt tyst kring Cedergren senaste åren trots att han ledde klubben till poäng- och målrekord i allsvenskan 2018. Men fotboll handlar om resultat, och när Sundsvall var tabelljumbo året därpå fick han sparken. Har fått alldeles för lite beröm för det han uträttade dessförinnan med ett spelarmaterial som hade sina begränsningar. Bör inte vara aktuell för ett större uppdrag, men ska samtidigt finnas med på många klubbars bruttolista. Har en tränarstil som passar bättre i ett topplag i superettan, där han får bygga något långsiktigt, snarare än ett bottenlag i allsvenskan. Är det här framtidsnamnet för Örebro SK?

HANS EKLUND

Senaste uppdrag: 2015-2021 Falkenbergs FF.

Meritlista: 2006-2007 Helsingborgs IF, 2008-2009 Viborg FF, 2010-2012 Landskrona Bois (assisterande), 2013 Falkenbergs FF, 2014 Kalmar FF.

Kommentar: Och så tog de slut, framgångarna med Falkenbergs FF. Efter att ha fört FFF till allsvenskan två gånger om vände lyckan den här säsongen för ”Hasse” Eklund, och nu riskerar klubben att åka ner till division 1. Har en gedigen meritlista och förmågan att få sina lag att prestera det man kan förvänta sig av dem, men det finns frågetecken för Eklunds förmåga att utveckla sina lag mer än så. Det är nog inte allsvenska klubbar som sneglar mot Eklund, snarare superettan-klubbar. Har Gais sitt tränarnamn till nästa säsong här om man klarar sig kvar?

CHRISTIAN JÄRDLER

Senaste uppdrag: 2021 Mjällby AIF.

Meritlista: 2015-2016 Ängelholms FF, 2017 IFK Värnamo, 2018-2019 Östers IF, 2020 Mjällby AIF (assisterande).

Kommentar: Tog över som ny huvudtränare för Mjällby inför fjolårets succésäsong - och tuffare läge än så kan man nog knappast komma in i. Även om ingen förväntade sig en ny femteplacering i allsvenskan tog tålamod slut när Christian Järdler inte lyckades få Mjällby att prestera som det mittenlag klubben ansåg att man bör vara. Svårt att bedöma vad nästa steg blir för skåningen. Gjorde stor succé i både Ängelholm och Värnamo, men kommer från två missräkningar i Öster och Mjällby. Inte otänkbart att vi hittar Järdler i en roll som assisterande tränare i en stor allsvensk klubb nästa säsong, snarare än huvudtränare. Men visst slår Västerås SK en signal till Christian Järdler i vinter?

ANDREAS BRÄNNSTRÖM

Senaste uppdrag: 2021 Hajduk Split (assisterande).

Meritlista: 2009-2011 IK Sirius, 2013 AFC Eskilstuna, 2014-2015 Dalkurd FF, 2016 Hammarby IF U19, 2017 Dalkurd FF, 2018-2020 Jönköpings Södra IF.

Kommentar: Fick, liksom Jens Gustafsson, lämna Hajduk Split nyligen och inte heller i "Brännans" fall ska det läggas allt för mycket värdering i det beslutet. Kommer innan dess från tre succéartade säsonger i J-Södra, där han tog ett nedflyttningshotat lag till att kämpa om platserna till allsvenskan säsongerna efteråt. Bör ses som ett av Sveriges mest intressanta tränarnamn. Ryktades bland annat vara aktuell för Örebro SK och BK Häcken i början av säsongen, men var själv tydlig med att han ville ha ett uppdrag utomlands. Har nu fått ett utlandsäventyr, och om Brännström kan tänka sig att arbeta i Sverige igen bör han vara högaktuell för flera klubbar. Är en projekttränare, så tror att ett topplag med potential i superettan lockar mer än ett bottenlag i allsvenskan. Har Östers IF och ”Brännan” redan varit i kontakt med varandra?

STEFAN JACOBSSON

Senaste uppdrag: 2020-2021 Gais.

Meritlista: 2004-2007 Tibro, 2008-2011 Skövde AIK, 2012-2013 Karlstad BK, 2016-2019 Degerfors IF.

Kommentar: Det är inte lätt att vara huvudtränare i Gais, det ska man ha med sig. Samtidigt är det klart att Göteborgsklubbens resultat den här säsongen är ett stort misslyckande för Stefan Jacobsson, som tidigare har lagt grunden till det Degerfors som i dag spelar i allsvenskan. Fick nyligen sparken och med två omgångar kvar riskerar Gais att åka ner till division 1. Svårt att värdera Jacobssons tränargärning, men bör samtidigt ses som ett alternativ för samtliga superettan-klubbar som söker efter en erfaren tränare - även om han nog för tillfället inte står högst upp på listan. Tar en assisterande-roll 2022?

THOMAS ASKEBRAND

Senaste uppdrag: 2020-2021 Västerås SK.

Meritlista: 2008-2012 Falkenbergs FF, 2013-2014 Gais, 2015-2017 Östers IF, 2018-2019 Örgryte IS.

Kommentar: Ett solitt superettan-lag. Ja, det är vad du får med Thomas Askebrand vid rodret. Askebrand har gjort fina resultat i, nästan, alla klubbar han har varit i - men det finns ett mönster som känns igen. Över tid har Askebrand haft svårt att utveckla sina lag från år till år, och han har haft svårt att få sina lag att ta nästa steg trots bra spelarmaterial. Att Thomas Askebrand tränar Falkenbergs FF nästa säsong? Ja, det är långt ifrån otänkbart. Oavsett om klubben spelar i superettan eller division 1.

PER-OLA LJUNG

Senaste uppdrag: 2017-2019 Helsingborgs IF

Meritlista: 2005 Torns IF, 2006 Helsingborgs Södra BIS, 2007–2009 Helsingborgs IF U19, 2010-2012 Helsingborgs IF (assisterande), 2012-2014 Örebro SK, 2014-2015 Gais.

Kommentar: Efter en skral poängskörd våren 2019 fick Per-Ola Ljung sparken av Helsingborg och sedan dess har ”Peo” hållit låg profil. Visst finns det frågetecken för vad Peo Ljung faktiskt kan bidra med för tillfället - men visst borde han vara ett aktuellt tränarnamn för flera klubbar? Kommer från ett par misslyckande i rad, men har samtidigt haft otacksamma uppdrag. Om Trelleborg sneglar på ett tränarbyte inför nästa säsong, vilket inte är otänkbart, bör Peo Ljung vara ett av namnen som TFF sneglar mot.

Källa för tränaruppdrag: Transfermarkt.