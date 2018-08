Lundholm missar Sirius möte med MFF: "Vill att han ska vara hundra procent"

I morgon reser Sirius söderut för möte med Malmö FF. Uppsalalaget har visat fin form efter sommarens VM-uppehåll men senast föll man mot bottenlaget Dalkurd med 3-2. Laget repade sig dock snabbt och kunde avancera i svenska cupen efter seger mot Strömsberg med 4-0.

Då gjorde den 18-åriga mittfältaren Henry Offia mål och nu kan han få göra allsvensk debut för Sirius. Han ersätter skakade Sam Lundholm i Uppsalalagets trupp till mötet med MFF.

- Det är kul att vara med och jag ska göra mitt bästa om jag får spela. Jag måste fortsätta träna och jobba hårt för att bli bättre, det är mitt jobb och jag vill utveckla allt i mitt spel varje dag, säger Offia till UNT.

Sedan tidigare får Sirius klara sig utan den skadade kvintetten Daniel Jarl, Stefano Vecchia, Abdul Razaak, Elias Andersson och Karvan Ahmadi. Till den listan adderas också ytterspringaren Lundholm, som spelade från start senast mot Dalkurd.

- Sam är 50/50 men vi vill att han ska vara hundra procent och vilar honom. Henry har sett jättebra ut de senaste veckorna och stod för ett fint inhopp mot Strömsberg. Han bidrar med snabbhet, målfarlighet och entusiasm, säger lagets tränare Kim Bergstrand.

Mötet mellan Malmö och Sirius spelas på söndag med matchstart klockan 15:00. Du ser mötet i C More Live 3 och kan streama det via cmore.se.