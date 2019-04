Lundholm utesluter spel mot Elfsborg: "Kommer vila"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Ladda ner Fotbollskanalens app via Google Play.

Sam Lundholm var med i Sirius startelva mot Falkenberg. Men när domaren blåste igång matchen fanns han inte med på plan.

- Det är låret som jag har haft problem med. Jag testade, men det gick inte. Jag har gjort en ultraljudsundersökning som inte visade så mycket, men jag har ganska ont faktiskt, säger yttermittfältaren till Uppsala Nya Tidning.

På lördag ställs Sirius hemma mot Elfsborg och då kommer Lundholm inte till spel.

- Nej, nu kommer jag att vila, säger han.

I mötet med Falkenberg fick också Christer Gustafsson kliva av skadad, men hur länge han blir borta återstår att se.

- Det var i en landning som det högg till lite i foten så det gick inte att fortsätta, jag kände det direkt. Jag försökte att jogga bort det, men det gick inte ens att jogga, säger han.

Lördagens möte mellan Sirius och Elfsborg visas på C More Fotboll och kan streama det via cmore.se.