Lundhs allsvenska tips - så går det för AIK och Västerås SK

Djurgårdens IF

IF Brommapojkarna

Hammarby IF

AIK

Vad kommer att göra supportrarna glada?

En revanschsugen John Guidetti? Han har haft svårt att göra avtryck sedan hemkomsten och efter skadan i fjol har han varit fokuserad på att visa vad han kan. Få har det mentala drivet som han och det vore vackert om han jobbat så hårt som det sägs och blev den AIK-spelare alla hoppas på.

Vad kommer att göra supportrarna besvikna?

Inget guld? Ska ligga i AIK:s DNA att alltid gå för guld. Efter det tunga fjolåret när supportrarna slöt upp lär 2024 bli bättre bara man är med på övre halvan och slåss om medaljer och kval till Europa.

Vilken spelare är intressant för utländska klubbar?

Vad behöver ledningen leta efter i sommar?

Möjligen en mittback beroende på hur det blir med Alex Milosevic.

Hur säkert sitter tränaren?

I AIK sitter ingen säkert. Henning Berg kom in när sportchefen Thomas Berntsen sparkade Andreas Brännström. Nu har den norske tränaren fått en hel försäsong och det har sett bättre ut i cupspelet. Det är en spännande säsong för både klubb och tränare, men det är få ställen det kan blåsa hårdare än kring Karlberg om det går trögt sportsligt.

Hur går det för laget?

Kanske allsvenskans intressantaste lag 2024. Thomas Berntsen drog in på Karlberg i maj och fick uppdraget att kortsiktigt städa upp efter Manuel Lindberg (hans tid vid makten rymmer stoff för en Netflix-serie eller en podd-dokumentär) och parallellt staka ut en långsiktig riktning. Viktigaste draget Berntsen gjorde var att övertyga Anton Salétros att byta franska andraligan mot AIK och kring mittfältaren snurrar det mesta i AIK. Han får verkligen inte bli skadad. Det är ett spännande lagbygge från Berntsen och även om jag förstår en del som undrar över värvningar av mycket äldre spelare. Men det finns potential att utmana på övre halvan och samtidigt finns talangverksamheten i bakgrunden som kan fylla på nerifrån vilket ger en tilltro om en ljusare framtid. Kring allsvenskan 2024 och manskapet i AIK finns en möjlig akilleshäl i en tunn backlinje men annars finns det kvalitet från målvaktsduon fram till anfallarna. Påpiskade av supportarna som fyllde Friends Arena i fjol kan det bära högt upp i tabellen för AIK och det blir en 3:e plats.

Västerås SK

Vad kommer att göra supportrarna glada?

Allsvenskt spel för första gången sedan 1997 borde hålla smilbanden uppe till i början av hösten i varje fel. Sedan vet jag att supportrar sällan funkar så, men klart att det är kul med ett lag i högsta serien.

Vad kommer att göra supportrarna besvikna?

Arenan. De känner naturligtvis till förutsättningarna, men det är ett makalöst bygge och om nu SvFF har en massa krav på arenor är det svårt att fatta att den släpps igenom. Lider med VSK som har det som hemmaplan.

Vilken spelare är intressant för utländska klubbar?

Efter avancemanget fick VSK se Daniel Ask lämna för danska andraligan (högre löner och lägre skatter) samt sålt Patric Åslund som spelar våren ut i klubben innan han flyttar till Djurgården. Om Jabir Abdihakim Ali visar att han även kan göra mål i allsvenskan är det klart att han kommer väcka intresse trots att han fyllt 25. Däremot kommer många allsvenska rivaler ha koll på VSK för att se om tränare Karlsson fyndat i de lägre divisionerna för att sedan ge dem en plattform likt Taha Ali och Gustaf Lagerbielke fått.

Vad behöver ledningen leta efter i sommar?

Västerås har inte råd att satsa stort på nyförvärv och det är smart att inte riskera ekonomin bara för att man tar sig upp i allsvenskan ett år. Snarare handlar det om att utnyttja de ökade resurserna till att investera i klubben och dess förutsättningar än att skicka i väg pengar i form av spelarlöner och agentarvoden. Klart att VSK kommer känna i sommar att det finns hål att fylla, men svårt att se klubben leta efter någon form av quick-fix som ofta är dyr och sällan funkar.

Hur säkert sitter tränaren?

Kalle Karlsson har gjort en oerhörd resa som tränare och även i Västerås SK. Historiskt sett är VSK fotboll inte den stabilaste verksamheten och när klubbar slåss kring strecken brukar man sällan sitta säkert, men med tanke på jobbet han gjort borde han vara säkrad.

Hur går det för laget?

Klivet upp som nykomling utan större allsvensk erfarenhet är en utmaning men det som VSK visade mot Hammarby i Svenska cupen var något som måste ha väckt lite hopp. Det räckte inte så långt i resten av cupspelet men ambitionerna är där kring hur man vill spela fotboll. Klart är att det finns en struktur som Kalle Karlsson varit med och satt och han är van vid att laga efter läge kring spelarmaterial och resurser. Ingen kommer att tro på sportklubben mer än de själva och det kan ibland vara en bra grund att bygga ifrån. Sedan är verkligheten tuff med stor omsättning i spelartruppen och det är rätt givet att bortanför startelvan kommer kvaliteten vara svajig. Det kommer inte vara med några stora marginaler men VSK ordnar en ny allsvensk säsong via en 13:e plats.

Lundhs tabell:

1. Malmö FF

2. Djurgårdens IF

3. AIK

4.

5. BK Häcken

6. Hammarby IF

7. Kalmar FF

8. IFK Norrköping

9. Mjällby AIF

10. IFK Göteborg

11. Halmstads BK

12. IK Sirius

13. Västerås SK

-----------------------------------

14. IF Brommapojkarna

-----------------------------------

15.

16. Gais