Lustig och "Seb" slutar - så tänker AIK inför vinterfönstret: "Naturlig föryngring av truppen"

På torsdagen meddelade AIK att både Sebastian Larsson och Mikael Lustig avslutar karriären efter den här säsongen. Stockholmsklubben tappar därmed två nyckelspelare som stått för tongivande insatser senaste åren.

Men det är även rikligt med rutin som försvinner. Sportchef Henrik Jurelius medger att det kommer påverka arbetet med att forma nästa års trupp.

- Det är två spelare som har spelat kontinuerligt och har ledaregenskaper som har hjälpt oss. De har varit fantastiska ambassadörer för klubben och hjälpt många yngre spelare eller den som spelat bredvid att bli bättre. Så självklart är det ett stort tapp, men samtidigt något som inte kommer som en överraskning, säger Jurelius till Fotbollskanalen.

Lägger vi till Per Karlsson (som också lägger skorna på hyllan i vinter) är det över 1 000 matcher rutin som försvinner. Hur ska det tomrummet fyllas?

- När vi startade upp säsongen såg vi ett scenario där det mycket väl kunde gå i den här riktningen. Det är klart att vi alltid tittar på helheten kring ett framtida lagbygge, då får vi väga in de aspekterna. Men vi kommer inte att ersätta åldrarna 35, 36 och 37 med spelare i samma ålderskategori. Så det kommer att bli en naturlig föryngring av truppen, oavsett vad som kommer in.

Kommer ni att titta mot mer erfarna spelare i vinter?

- Det gäller att ha en bra balans i truppen. De här tre spelarna du nämner personifierar och står för väldigt mycket vi vill ha, så helheten blir svår att fylla på exakt samma sätt och vis. Men vi tror att vi ska kunna få in nya spelare som ska hålla upp det.

Vad som väntar härnäst för AIK-trion är oklart i nuläget. Henrik Jurelius öppnar dock för att det kan finnas en framtid i svartgult - fast i en annan roll än på planen.

- Vi är mitt uppe i en säsongsavslutning. Anledningen till att vi kommunicerar besluten i dag (läs torsdag) är för att vi vill stänga boken kring spekulationer om framtiden och bara fokusera på matcherna som är kvar, samt ge våra supportrar och klubben möjligheten att tacka av dem.

Är det aktuellt för någon av dem att stanna i AIK i en annan roll?

- Inga sådana beslut är tagna. Men man kan väl säga att vi har väldigt positiva relationer till alla tre. Alla tre har väldigt stor kunskapsnivå och har gjort väldigt bra saker för AIK, så det är nog inga dörrar stängda. Sen får vi se. Det är tre superproffs som är fullt fokuserade på att avsluta säsongen på bästa möjliga sätt.

Nabil Bahoui och Budimir Janosević sitter på utgående kontrakt. AIK-sportchefen är fåordig när det gäller duons framtid i Gnaget.

- Vi för en dialog och när vi har något klart kommer vi att kommunicera det. Vi för samtal som är… Det är en bra dialog. Men inga beslut är tagna, avslutar Jurelius.

AIK ligger på femte plats i allsvenskan med fem matcher kvar att spela, två poäng bakom Hammarby på Europaplats.