Mål och självmål senast - nu vill Rodeblad Lowe vända kvalet: "Långt ifrån omöjligt"

Redan efter tre minuter nickade Kevin Rodeblad Lowe, 19, in 1-0 för Jönköping Södra i det första allsvenska kvalmötet mot Kalmar FF. Ytterbacken gav laget ledningen, och har svårt att beskriva känslan. Minuter senare skulle han göra mål igen - för fel lag.

- Det kommer in ett hårt inspel som jag försöker rensa med låret, men den går i stället på högerbenet och lyckas rulla in i egen kasse... känslan efter var såklart inte jättebra men samtidigt försöker man släppa det så fort som möjligt och gå vidare, säger Rodeblad Lowe till Fotbollskanalen.

ANNONS

Inte allt för många minuter efter självmålet tog Kalmar ledningen genom Sebastian Ring. 2-1 Kalmar stod sig till tio minuter in i den andra halvleken, då norske anfallaren Geir André Herrem gav Kalmar ledningen - men Rodeblad Lowe tycker inte att de tappade matchen.

- Skulle inte säga att vi tappade matchen, men självklart är det tufft att släppa in mål så tätt inpå ledningsmålet och inte jättelångt efter släppa in ett till. De gör väl mer eller mindre mål på alla sina chanser också, plus att deras målvakt står för ett par vassa räddningar.

Känlan inför returmötet är bra, menar 19-åringen.

- Med tanke på matchbilden sist så är det långt ifrån omöjligt att vi ska lyckas vända. Deras hemmafacit är väl inte skitbra heller, säger han.

Vad är drömscenariot i matchen?

- Att vinna med 3-0. Jag tror vi hämtar hem ett bra resultat.

Vad skulle det betyda att ta steget upp?

- Väldigt mycket. Man vill ju alltid möta de bästa, så att gå upp i allsvenskan skulle vara mycket kul på många olika sätt.

ANNONS

Returen mellan Kalmar FF och Jönköping Södra spelas på Guldfågeln Arena i morgon, söndag, 13 december. Avspark 13.00. Det första mötet slutade alltså 3-1 till Kalmar.