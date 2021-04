Malmö FF 2021: "Håller Marko Johansson för trycket?"

Placering 2020: Etta i allsvenskan.

Nyförvärv: Sebastian Nanasi (fw, Varbergs Bois, åter efter lån), David Edvardsson (mf, uppflyttad till A-laget), Mubaarak Nuh (mf, uppflyttad till A-laget), Noah Eile (b, uppflyttad till A-laget), Melker Ellborg (mv, uppflyttad till A-laget), Pavle Vagic (b, Jönköpings Södra, åter efter lån), Patriot Sejdiu (fw, Dalkurd, åter efter lån), Veljko Birmancevic (mf, Cukaricki), Antonio Colak (fw, Paok, lån), Ismael Sidibe (b/mf, AS Performance de Kabala).

Förluster: Dusan Melicharek (mv, klubb ej klar), Isaac Kiese Thelin (fw, Anderlecht, åter efter lån), Behrang Safari (b, slutat), Samuel Adrian (mf, Falkenberg, lån), Linus Borgström (b, Falkenberg, lån), Rasmus Bengtsson (b, klubb ej klar), Marcus Antonsson (fw, Halmstads BK, lån), Arnor Traustason (mf, New England Revolution), Romain Gall (mf, Örebro SK, lån).

FÖRSÄSONGEN

Malmö FF har inte imponerat under försäsongen. Den regerande svenska mästaren inledde året med att kryssa mot IFK Malmö (2-2) och förlora mot Mjällby AIF (0-2), samt vinna mot Falkenbergs FF (4-2) innan det blev uttåg i gruppspelet i svenska cupen efter 1-2 mot Västerås SK, 0-1 mot Gais och seger med 4-1 mot Halmstads BK. MFF har sedan förlorat mot Elfsborg (0-4) och kryssat mot Örebro SK (1-1) när de meriterade spelarna spelat och vunnit mot båda lagen med 3-1 och 4-1 när lite fler reserver varit på planen. Senast blev det visserligen seger med 2-1 mot IFK Göteborg, men det har inte sett klockrent ut så här långt.



Malmö FF:s solklara nyckelspelare är lagkaptenen Anders Christiansen. Dansken är allsvenskans bästa spelare och visade gång på gång i fjol att han är extremt betydelsefull för den regerande svenska mästaren. När 30-åringen inte var med på planen i allsvenskan i fjol vann MFF endast två av sju matcher, vilket vittnar om spelarens betydelse för laget. Christiansen gjorde dessutom sin målmässigt bästa allsvenska säsong i fjol med 13 fullträffar, samtidigt som han även bidrog med tre assist och självklart mycket annat i spelet. Ola Toivonen ska självklart också nämnas på den här punkten. 34-åringen håller fortfarande hög klass, vilket han inte minst visade under guldåret 2020.I fjol fick Anel Ahmedhodzic sitt stora genombrott och nu är frågan vem det blir i år? 18-årige Sebastian Nanasi, som i fjol var utlånad till Varbergs Bois, har imponerat stort under försäsongen, men samtidigt är möjligen Amin Sarr, 20, närmare att slå igenom på allvar. Sarr fick redan i fjol chansen med ett mål och en assist på 16 seriematcher, varav sex från start, och kan lyfta ytterligare i år. Efter inskolningsåret i fjol lär Sarr vara än mer förberedd i år och kan säkerligen göra minst tio poäng under årets allsvenska säsong.Malmö FF har en bred trupp med få stora frågetecken. MFF letade länge efter en ersättare till Isaac Kiese Thelin och fann meriterade Antonio Colak, som lär sätta fler än tio mål i år. Därmed är i stället frågetecknet målvakten Marko Johansson, 22. Målvakten var till en början utlånad till Mjällby AIF i fjol, men återvände under sommaren och klev in när rutinerade Johan Dahlin, 34, skadade sig. Ännu är det oklart när Dahlin är tillbaka, vilket är ett tungt tapp för MFF, då 34-åringen är en av allsvenskans bästa målvakter. Johansson var med och tog MFF till SM-guld i fjol, men är 22-åringen verkligen så pass bra att han ska vara ordinarie i MFF? Johansson är inte en av allsvenskans bästa målvakter och kan vara en säkerhetsrisk under 2021. MFF kan möjligen komma undan i allsvenskan, men behöver framför allt en högklassig målvakt om laget ska ta sig in i ett gruppspel i Europa.MFF har på kort tid tappat flera fanbärare. Markus Rosenberg lämnade efter 2019, Guillermo Molins under sommaren i fjol och till den här säsongen har Rasmus Bengtsson och Behrang Safari försvunnit, samtidigt som Johan Dahlin är skadad. Vem eller vilka tar över nu? Det finns flera unga spelare i truppen, som har varit i MFF länge och har flera SM-guld, som Franz Brorsson och Erdal Rakip. Jo Inge Berget, Anders Christiansen och Ola Toivonen har förstås också varit i föreningen i omgångar och är stjärnspelare, men de kommer inte från egna led. Vad gör egentligen tappen av fanbärarna med laget? Hur stor roll spelar det? Påverkar det bara rent känslomässigt eller rentav också på planen? Det är frågor vi kan få svar på i år.