Malmö spelade oavgjort mot Öster - Rydström kritisk mot Ali efteråt: "Höll alldeles för låg nivå"

Malmö FF är utslaget ur cupspelet efter ett dramatiskt straffavgörande mot Djurgårdens IF på Tele2 Arena förra helgen. Därför spelade man i stället träningsmatch denna helg och då stod Östers IF för motståndet på Eleda Stadion i Malmö.

Dagen till ära gjorde Stefano Vecchia debut och klev direkt i startelvan för Malmö, efter att ha anslutit i veckan, då han bildade anfall med Kiese Thelin och Taha Ali. Hemmalaget hade tidigt en boll i nät som dömdes bort för offside. I stället var det gästerna som öppnade målskyttet i den 18:e minuten. Jesper Westermark dök upp omarkerad mellan Anton Tinnerholm och Martin Olsson på ett inlägg från högerkanten, och kunde enkelt nicka in 1-0 från nära håll.

ANNONS

Men smålänningarna skulle inte få ha ledningen länge. Bara tre minuter senare, i den 21:a minuten, spelade sig Malmö igenom Östers lag genom Hugo Larsson, Anders Christiansen och Gabriel Busanello. Christiansen avslutade sedan anfallet med att peta in 1-1-kvitteringen på ett lågt inspel från Busanello från nära håll.

1-1-resultet stod sig in i halvtid och en bit in i den andra halvleken. Det ändrade sedan Taha Ali på med sitt första mål i himmelsblått. Efter att ha mottagit en passning från Hugo Larsson i djupled vände han bort en försvarare på patenterat Taha Ali-vis och skar in i planen, innan han placerade in 2-1-målet intill den främre stolpen.

Men denna gång var det MFF som inte skulle få hålla i ledningen länge.

Fem minuter senare, i den 72:a minuten, löpte sig Jesper Westermark loss på en hörna och nickade in 2-2-kvitteringen vid den främre stolpen.

ANNONS

Därefter bjöd matchen inte på några fler mål. Öster fick med sig ett oavgjort resultat hem från Malmö till Växjö.

Efter matchen var det en kritisk Henrik Rydström som pratade med Discover+:

- Vi fick ändra lite i backlinjen, då vi kunnat ha en rätt ordinär mittbacksupssättning hela året. Nu ändrade vi och Martin (Olsson) fick spela i en helt ny position för honom, och vi kom lite fel, inte på grund av Martin, utan mer på grund av lite andra relationer. Vi släppte in ett inläggsmål som följd av det, men därefter dominerade vi på sättet vi vill. Det fanns såklart vissa saker, då vi kunde skapat ännu mer klara målchanser på bollinnehavet vi hade och lägena vi hade i deras straffområde, men det var väl en första halvlek som var som vi ville, säger MFF-tränaren Henrik Rydström till Discovery+ efter matchen och fortsätter:

ANNONS

- Sedan var andra halvlek rätt sömnig från start. Det blir alltid svårt för spelarna när det är många byten, men vi ville också ge speltid och tänkte på belastning för de som spelade 120 minuter i söndags. Då blir det lite andra saker än de kollektiva bitarna och en lite mer öppen matchbild, där de kunde kontra på oss och gjorde det rätt bra. Jag tycker vi hade en period, där vi var rätt dåliga i andra halvlek, men sedan stabiliserade vi det och var bättre. Summa summarum, en träningsmatch.

Om Taha Alis och Stefano Vecchias prestationer och konkurrensen på kanterna säger Rydström följande:

- Jag tycker att Vecchia gjorde en bra första halvlek utifrån att han bara tränat en gång med laget, och vi har Nanasi (Sebastian) där sedan tidigare. Nu var inte Sejdiu (Patriot) med, som mest huserat till höger, men vi har alternativ. Sedan gäller det att prestera. Det fanns vissa saker, där vi var alldeles för bekväma i vårt försvarsspel och Taha höll alldeles för låg nivå i vissa situationer, där de egentligen promenerade förbi, och det kommer vi såklart inte acceptera. Det lägger vi också in när vi pratar om konkurrens, vilka som klarar av de bitarna. Det var väl den saken och de svaren som jag är missnöjd med, som var stundom i andra halvlek. Det handlar inte bara om att göra fina grejer med bollen.

ANNONS

Startelvor:

Öster: Prekovic - Herdonsson, Starke Hedlund, Stenberg, Sigurgeirsson - Ljung, Kusu - Rodic, Söderberg, Bergmark Wiberg - Westermark.

Malmö: Dahlin - Tinnerholm - Olsson, Cornelius, Busanello - Peña, Larsson, Christiansen - Ali, Kiese Thelin, Vecchia.