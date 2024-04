Mardröm för Bajen - Winther korsbandsskadad

Hammarby IF värvade danske mittbacken Frederik Winther på deadline day.

I helgen klev Winther av skadad mot Malmö FF på bortaplan, och nu meddelar Hammarby att det rör sig om en korsbandsskada. Dansken tvingas därmed genomföra en operation, och missar resten av säsongen.

- Det här var ett oerhört tungt besked, och framför allt lider vi med Frederik. Han har kommit in väldigt fint i laget under den korta tid han varit här och visade direkt vilken klass han håller. Nu kommer vi självklart ge honom all stöttning vi bara kan under rehabträningen, säger sportchefen Mikael Hjelmberg på klubbens hemsida och fortsätter:

- Självklart kommer vi sakna Frederik på planen, men rent numerärt har vi täckning på mittbacksplatserna och jag är övertygad om att den som kliver in i hans ställe kommer att axla uppgiften på bästa sätt.

Winther anslöt från tyska Augsburg.