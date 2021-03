Martin Olsson kan missa allsvenska premiären: "Rätt stor risk"

Martin Olsson stukade foten på första träningen med BK Häcken, efter att han anslöt från Helsingborgs IF. I cupkvartsfinalen mot Norrköping saknades försvararen efter ”stelhet” i baksida lår, enligt GP.



32-åringen fanns inte med under fredagens träning, och nu uppger tränaren Andreas Alm att den allsvenska premiären, mot Halmstad borta den 11 april, kan vara i riskzonen.



- Det är nog ingen fara, men han har inte gjort en enda träning 100-procent med oss. Då är vi ändå mer än i mitten av mars. Det är nog en rätt stor risk att han inte kan gå fullt till en allsvensk premiär, säger tränaren enligt GP.

Han fortsätter:



- Vi får se hur läget är, men just nu ser det väldigt tufft ut för honom att hinna det. Vi ska göra allt, men det har varit en väldigt olycklig försäsong för honom.

Under lördagen ställs Häcken mot Västerås i cupsemifinalen. Matchen startar 15.00 och sänds på Sportkanalen alternativt streamas via Cmore.se.