Martinssons truppbesked efter tuffa starten - svarar om Fransson

IFK Norrköping har fått en tuff start på allsvenskan 2024. Milt uttryckt.

Premiärförlusten mot Malmö FF (1-5) följdes upp av en ny smäll mot Mjällby (0-3) i lördags. Sportchef Tony Martinsson är inte särskilt imponerad av vad han har fått se hittills, men känner ingen större oro.

Säsongen är trots allt bara två matcher gammal.

- Vi gjorde absolut ingen bra match mot Mjällby och det är alla medvetna om. Varför det blev så beror på olika saker. Mjällby var bra, men vi gjorde dem bättre än nödvändigt. Samtidigt har vi stängt den matchen nu och ser framåt. Vi ser fram emot nästa match, nästa träning och vill bli bättre varje dag, säger Martinsson till Fotbollskanalen.

Vad talar för att ni kommer vända det här?

- Vi har en bra spelartrupp och bra ledarstab. Vi tror på det här.

Pekings sportchef hyser inga tvivel kring att spelartruppen är tillräckligt bra för att nå klubbens mål: att komma högre upp i tabellen än i fjol. Det vill säga från plats åtta och uppåt.

- Dessutom jobbar vi efter en strategi att spela med yngre spelare. Det är egentligen de två parametrarna som vi har med oss. Helst ska vi utveckla alla spelare och sen får vi se vilka resultat som kommer därifrån.

Hur ser du på spelartruppen, har den potential att nå ert resultatmål om topp åtta?

- Vi har en bra trupp. Hur vi vill förstärka den under året får vi se i sommar. Det sker alltid in och ut i varje transferfönster och så kommer det att bli i IFK Norrköping också. Några nya kommer komma in och några kommer lämna. Sen vilka positioner det blir får vi se.

Häromdagen uppgav Tipsbladet att Lyngby är nära att köpa loss Andri Gudjohnsen, 22, från IFK Norrköping. Forwarden är utlånad till den danska klubben och i avtalet finns en köpoption på mellan 2,3-3 miljoner kronor, vilken väntas aktiveras inom kort.

Martinsson medger att islänningen sannolikt är förlorad.

- Det finns en köpoption. Så det går igenom om spelaren själv vill flytta (och om optionen aktiveras), säger han.

Men det är troligt att han lämnar inom kort?

- Ja. Han har gjort det väldigt bra där borta, så det är klart att det är så. Men vi får se vad det blir.

Tidigare i veckan skrev Aftonbladet att Alexander Fransson, 30, väntas flytta hem till Sverige från cypriotiska Omonia Nikosia i sommar och att "allt mer" talar för en comeback i IFK Norrköping.

Martinsson skrattar till när den årliga följetongen kommer på tal.

- Jag läste det i går. Haha. När jag såg det sa jag faktiskt till min sambo: "Nu kommer alla börja ringa till mig igen", skrattar Peking-sportchefen.

- Men vi har inga diskussioner med Fransson.

Kommer ni försöka knyta åt er honom i sommar om han vänder hem till Sverige?

- Vi är intresserade av alla spelare som har en bakgrund i IFK Norrköping sedan tidigare, så är det. Sen beror det lite på respektive tillfälle och hur det ser ut på den positionen just då.

Positiva besked för IFK Norrköping är i alla fall att tre spelare börjar närma sig comeback efter skadefrånvaro. Det handlar om Isak Ssewankambo, Ismet Lushaku och Jesper Ceesay.

Däremot är det oklart när den långtidsskadade duon Jacob Ortmark och Kristoffer Khazeni kan vara tillbaka på planen igen.

- Ortmark är skadad fortfarande. Han har börjat träna på planen och bedriva rehab med boll, men han är inte redo för spel inom kort. Det är så där med korsbandsskador: det går bra i en period, sen känner man av något och så blir det ett litet bakslag. Vi får se när han är redo.

- Det är lite samma med Khazeni, även om han har en annan skada. Han är ute på planen och kör med boll. Men det är svårt att ge en prognos kring när han kan vara tillbaka, avslutar Tony Martinsson.

IFK Norrköping tar emot Gais i allsvenskan på söndag.