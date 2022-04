Mathisen om lyckade positionsvalet: "Då var jag inte glad på Bäckström"

Marcus Mathisen, 26, anslöt till IK Sirius inför i fjol och gjorde en fin säsong som mittback i allsvenskan. Den 26-årige dansken, som även har en bakgrund i Halmstads BK och i Falkenbergs FF, går nu in i årets säsong som en viktig spelare i Uppsala-laget, men får däremot vänta på att göra säsongspremiär i allsvenskan.

Mathisen är skadad och missar söndagens premiär mot Gif Sundsvall på Studenternas.

- Jag fick en liten bristning mot Sundsvall (träningsmatch) och missar premiären. Sedan får vi se om jag är tillbaka mot Värnamo eller Helsingborg. Det är lite oklart, säger han till Fotbollskanalen.

Mathisen kommer därmed troligen till spel i den andra eller tredje omgången och tror på en fin säsong för Sirius, som förstärkt truppen med ett par meriterade spelare inför säsongen. Mathisen tror och hoppas att Sirius kan hota mot övre halvan av tabellen.

- Jag tycker att vi har ett bättre lag än förra året. Vi har fått in många spelare som passar in i vårt sätt att spela och jag tycker att vi fått in ett bättre spel än under förra försäsongen. Det känns som vi byggt vidare på det vi avslutade med förra året. Vi kände att vi letade lite första halvåret, som egentligen var ganska tufft. Sedan kände vi att vi hittade rätt i slutet och har egentligen bara kört vidare på det. Jag tror absolut på en bättre säsong än förra året.

Mathisen brukar nämnas som en underskattad spelare, och inför förra säsongen sa tidigare lagkamraten och Halmstads BK-målvakten Malkolm Nilsson Säfqvist att dansken är extremt underskattad och menade att spelaren kunde bli ett av fjolårets stora fynd.

Så, känner Mathisen själv sig underskattad?

- Ja, jag kan väl ha känt det vissa år. Förra året tycker jag att blev det lite mer tydligt att jag gjorde en bra säsong. Förra året var det mycket snack om mig och jag var kanske uppskattad på ett annat sätt än innan. Jag tycker också att mina kvaliteter kommer fram på ett annat sätt här i Sirius. Innan spelade jag som central mittfältare i Falkenberg och i Halmstad och gjorde jobbet i det dolda.

Han fortsätter:

- Vi hade inte så mycket boll och jag fick kriga mer och vinna boll, och syntes kanske inte så mycket. I Sirius har jag fått visa vilken spelare jag är. Jag har mycket boll och vinner ofta mina dueller. Då har det kommit fram på ett annat sätt vilken spelare jag är. Innan kan jag nog tycka att folk inte förstod hur viktig jag var för vissa lag, men förra året tycker jag att jag var väldigt uppskattad. I Sirius tycker jag både supportrar och klubben uppskattat mig väldigt mycket.

Mathisen har genom åren pendlat mellan att spela mittback och central mittfältare och ville först spela som mittfältare i Sirius, men fick sedan tänka om, då tränaren Daniel Bäckström ville annorlunda och satte dansken som mittback.

- När jag kom till Sirius var jag väldigt tydlig med att jag inte ville vara mittback, då jag såg mig själv som mittfältare. När man nu ser facit på förra året känner jag att mittback är rätt för mig och jag ser mig som det nu, säger han och fortsätter:



- Jag vet inte om jag hade passat lika bra som mittback i Falkenberg, men sättet som vi spelade på förra året passar mig klockrent som mittback. Ju fler matcher jag spelade som mittback, desto mer kom jag in i den rollen. Jag var inte glad på Bäckström när han sa det första matchen, men det blev som det blev och det blev jävligt bra i slutet, så jag kör vidare på det nu. Jag är jävligt glad över att han tog det beslutet. Det har passat mig klockrent.

Mathisen ser först och främst fram emot den nya säsongen, men har också, precis som många andra spelare, drömmar om att spela utomlands i framtiden.

- Det är väl allas dröm, tror jag, att någon gång få testa på lite större ligor och bättre lag. Jag börjar komma in i en ålder, där jag inte är helt ung längre. Jag har gjort en bra säsong och om jag gör en bra säsong till i Sirius, så har jag bra möjligheter att någon gång komma ut och testa på det. Det är något jag tänker på och det ligger i mina planer framåt att någon gång komma ut och testa mig själv i en större liga, säger han.

Mathisen har samtidigt en dröm om att någon gång återvända till FC Köpenhamn. Dansken är fostrad i den danska storklubben, men lämnade som 20-åring för spel i Halmstads BK och har sedan dess blivit kvar i Sverige.

- Det hade det varit optimala, det hade varit drömslutet för mig. Sedan är det mycket som ska gå rätt för att det ska lyckas, men om jag skulle beskriva drömslutet är det att sluta i Köpenhamn, säger dansken.