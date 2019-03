Mehmeti tillbaka efter åtta månader utan klubb: "Fotbollen fick ta en paus"

Agon Mehmeti är tillbaka i allsvenskan för en tredje sejour. På måndagen presenterades den 29-årige anfallaren för Örebro SK, där han skrivit på ett ettårskontrakt, med en option om en förlängning ytterligare två år inskriven.

Mehmeti har gått klubblös sedan den sista juni i fjol, då avtalet med engelska Oxford United avslutades. Den tidigare MFF-spelaren, med två SM-guld på meritlistan, förklarar att han aktivt valde att inte skriva på för någon ny klubb inför hösten.

- Det har varit mitt beslut, jag lägger inte det på någon utan det var jag som sa nej till allt och alla. Efter tiden i England kom jag hem och kände då att jag behövde ett break från allting, bearbeta mig själv och umgås med familjen. Det kom anbud direkt när jag kom hem, på sommaren, men jag sa nej till allting för det kändes fel att komma in. Jag hade precis avslutat säsongen och behövde vila. Jag kände inte att det var läge att skriva på för något nytt lag i allsvenskan. Jag hade behövt en försäsong, säger han till Fotbollskanalen.

Så det fanns alternativ utomlands och i Sverige när du bröt med Oxford?

- Ja, absolut. Allt låg i mina händer. De jag jobbar med runtomkring kom med bud men jag kände bara att det inte var läge. Jag ville tillbringa den tiden för mig själv. Det hade inte varit fair mot mig själv heller för jag hade precis avslutat en jobbig säsong i England och skulle i så fall påbörja något nytt. Det kändes bara inte rätt och jag tog det beslutet själv. Det var ingen som pushade mig, ingen som sa något till mig. Så är det ibland och jag kände att fotbollen fick ta en paus.

- Jag har inte sagt det till någon heller, jag har inte pratat med några journalister, ingen alls. Jag har bara velat vara privat och vara för mig själv lite. Det är den enda anledningen, det var inget som stoppade mig annars.

Var du trött på fotbollen i största allmänhet?

- Nej jag var inte trött på fotbollen. Jag kände bara att jag behövde vara för mig själv och vara med min familj. Jag hade varit ute ganska mycket i olika vändor. Det blir mentalt jobbigt. Det är okej om du får en trygghet där du är i ett land i fyra, fem år. Men ett år där, ett där och ett där – det blir jobbigt mentalt. Jag valde bara att ta det beslutet och det var enbart mitt beslut och alla respekterade det. Jag var inte trött på fotbollen, den brinner man för. Jag kände bara att jag behövde en paus för att få tillbaka suget och energin och det har jag fått.

Agon Mehmeti flyttades upp i Malmö FF:s A-lag 2008 och redan under debutsäsongen noterades han som 18-åring för tre mål i allsvenskan – och 2010 krutade han in elva fullträffar då Malmö FF vann SM-guld. Efter att kontraktet med MFF löpt ut flyttade han 2012 till Serie A och Palermo. Det blev dock knapert med spel i A-laget och han lånades två gånger ut, först till Novara och sedan till portugisiska Olhanense.

Sommaren 2014 återvände han till MFF och tog sitt andra guld med klubben innan han 2016 packade väskan och drog till Norge och Stabæk. Efter bara en säsong gick flyttlasset till Turkiet och Genclerbirligi, innan han 2017 återförenades med tränaren Pep Clotet Ruiz och skrev på för Oxford.

Två sejourer i Europa som innehållit en hel del klubbyten alltså. Nu ville Mehmeti komma hem till Sverige.

- Vissa länder passar bättre och vissa passar kanske inte alls. Det är ju så i fotbollen, ibland trivs man och ibland inte. Det är som det är. Men jag ångrar ingenting av allt jag gjort. Det är en lärdom, det är en dröm för alla fotbollsspelare som spelar i Sverige att få testa vingarna ute i Europa och jag har fått göra det. Det är jag väldigt glad över. Självklart, så här i efterhand så hade man kanske tagit något annat beslut men jag ångrar definitivt ingenting. Jag har mognat och lärt mig, säger han.

Hur är formen? Det var ett tag sedan du hade en klubb.

- Ja… men ni vet inte vad jag gör på min fritid.

Berätta.

- Nej, jag skämtar bara, haha. Jag har hållit igång ganska ordentligt. Men det är en sak att träna själv och en att träna i ett lag. Det är klart att jag inte är där de andra är just i dag men det är försäsong så att komma in nu är perfekt. Det hade varit jobbigare att komma in i sommar och ha en rejäl uppförsbacke. Nu vet klubben min situation och vi kommer att lägga upp en bra plan och jobba därifrån. Jag ser inga problem alls och jag är jättesugen på att komma igång.

Har du tränat med något lag alls eller har det bara varit egenträning?

- Jag har hållit igång lite med vänner och andra småklubbar, mest för mina vänners skull. Annars har jag kört för mig själv och haft en PT som jag jobbat med och vi har kört på ordentligt. Det har inte varit några problem.

Varför Örebro?

- Jag ville komma till en fin arbetsmiljö och komma till en familjär klubb och det har jag hört om Örebro, från många som spelat här och som är härifrån. Jag känner till staden sedan tidigare. Nyckeln för mig är att få tillbaka glädjen igen och börja spela. Att må bra helt enkelt, det var det viktigaste för mig.

Mehmeti säger att han går in med en ödmjuk inställning till säsongen, men att han samtidigt är medveten om sina styrkor.

- Ni får förvänta er vad ni vill. Jag känner bara att jag är superglad och jättetaggad för att sätta igång, träna, träffa mina lagkamrater och spela matcher. Det är det som jag har saknat nu. Sedan vad förväntningarna är vet jag inte, det får andra sätta upp. Jag är väldigt ödmjuk i detta. Jag ska ge allt jag kan och göra mitt bästa i varje träning och match. Sedan hur det blir återstår att se. Jag vet vad jag har för kvaliteter och vad jag kan bidra med till laget. Nummer ett är att göra laget starkare.