Mendes njuter av att vara hemma i AIK: "Mina kompisar ville inte se mig i Bajen"

Varför han lämnade AIK för ett år sedan och gick till Hammarby, där han först tog plats i farmarlaget HTFF och sedan lyckades spela till sig allsvenskt kontrakt, vill han inte prata särskilt mycket om. Inte heller om varför han gick skilda vägar med Bajen i december i fjol. Men att Josafat "Joe" Mendes känner att han är på hemmaplan igen efter en snabb sväng hos rivalen är tydligt.

Den 19-årige högerbacken ser överlycklig ut när han pratar om sin återkomst till AIK.

- Fantastiskt. Det här är klubben jag växt upp i. Jag kom hit när jag var tolv år, så det känns väldigt bra. Jag är från västerort och där är det AIK som alla vill spela i, säger Mendes.

När han lämnade hade han inget A-lagskontrakt, utan tillhörde "Gnagets" U19-lag. Då erbjöd Hammarby honom spel i division 1 istället.

- Målet var ju att ta klivet upp till A-laget (i AIK). Sen kom vi inte överens. Men nu är jag här och jag är väldigt glad över att vara här. Det här är klubben som jag vill spela i.

Klivet till Bajen gav honom hur som helst en sportslig skjuts.

- Jag utvecklades mycket där. Jag fick spela seniorfotboll och sen fick jag ett A-lagskontrakt i somras, men så blev det inte så mycket speltid där. Bara två matcher. Men jag lärde mig mycket och tränade med A-laget varje dag.

- Det var jättebra för mig, att spela division 1-fotboll istället för U19-matcher. Det var ett bra steg innan allsvenskan.

Mendes har skrivit på ett kontrakt med AIK som löper över 2025 och han berättar att han aldrig tvekade över att återvända till svartgult.

- AIK hörde sig av och då blev det ett snabbt svar. Jag sa ja. Det var helt självklart för mig att gå hit igen.

När Mendes vände tillbaka till AIK blev affären, precis som andra mellan två av de tre stora klubbarna i Stockholm, uppmärksammad. Och på sociala medier jublade många svartgula supportrar över att Mendes var "hemma" igen.

- Ja, de var glada. Men det fanns också folk som var arga på mig, berättar Mendes.

För att du varit i Hammarby?

- Exakt.

Hur tacklade du det?

- Äeh, jag tänker inte på det. Det tog inte på mig. Jag var glad över att komma hit så that’s it.

Han berättar att han har många kompisar som är AIK:are och att de är väldigt glada över att se honom i "rätt" färger igen.

- De ville inte se mig där i Hammarby. De stöttade ju mig men nu är de väldigt glada över att jag är här.

Nu kan du ju ta med kompisarna till Friends Arena då, när du spelar.

- Exakt. De ville inte gå och kolla på Bajen tidigare, men de vill ju gå och kolla på AIK så de är glada nu, säger Mendes och skrattar.

Vad får du upp för bilder i huvudet när du tänker på att få spela inför mycket publik på Friends Arena?

- Jag kan tänka mig att det är en magisk känsla. Det är ju ett fantastiskt stöd där. Det är det jag drömmer om, att få spela där.

Hittills har Mendes fått en hel del speltid under försäsongen och han startade exempelvis första gruppspelsmatchen i svenska cupen, mot Örgryte, i lördags. Då saknades dock Alexander Milosevic på grund av skada och Sotirios Papagiannopoulos var inte redo för 90 minuters spel, vilket gjorde att ordinarie högerbacken Mikael Lustig flyttades in i mittlåset.

Oavsett är 19-åringen nöjd med starten på återkomsten i klubben.

- Det har varit bra. Jag känner att jag kommit in mer och mer i laget. Så första tiden har varit bra. Grabbarna tar hand om mig. Jag känner många i laget sedan tidigare, speciellt de yngre. De har jag spelat med i ungdomsakademin.

Han gillar att det är många unga spelare i truppen.

- Det är fantastiskt. Jag har ju spelat med många av de unga sedan tidigare och vi känner varandra både på och utanför planen. Det gör det lättare.

Vad har du för förhoppningar nu till en början, exempelvis under försäsongen och i cupspelet?

- Jag vill ta plats i laget och konkurrera om speltid. Jag vill visa vad jag går för. Och jag känner att det har gått bra i matcherna. Jag har kommit in i det mer och mer. Det är ett nytt lag och nya lagkamrater så det är inte lätt att bara komma in och känna ”BAM!”. Det har känts bra.

Vad förväntar du dig kring speltid under året totalt sett?

- Jag förväntar mig inte någonting. Jag är ung. Men jag tror på mig själv och jag tror att jag kan konkurrera om spel. Jag tror att jag kan ta en startplats. Det är det jag strävar efter och jobbar hårt för.

Ett stort hinder finns i vägen för speltid: förre landslagsspelaren Mikael Lustig. Han har varit given till höger i AIK:s backlinje sedan flytten hem till Sverige. 35-åringen kan dock, som tidigare nämnt, även spela mittback.

- Jag kan lära mig av honom. Han har mycket erfarenhet och han hjälper mig väldigt mycket. Det är jag glad för. Jag vill ta platsen men jag vet att han är en extremt bra spelare som jag oavsett kommer lära mig mycket av.

På längre sikt är Mendes ambition att bli så bra att han kan spela i en stor liga ute i Europa, gärna i någon av de absoluta toppklubbarna. Men först vill han göra det bra i AIK - och bärga Lennart Johanssons Pokal.

- Det är drömmen. Det hade varit riktigt stort, säger han och ler.

AIK:s tränare Bartosz Grzelak har en stor tro på Mendes, som han menar har tagit kliv sedan säsongen inleddes.

- Han är bekant med klubben sedan tidigare och han har gjort framsteg under försäsongen. Han har tagit till sig saker, säger Grzelak och fortsätter:

- Han är fortfarande under omskolning, kan man säga. Han var mer högerforward och innermittfältare när han var i AIK:s akademi och när han var i väg skolades han väl om mer till wingback. Nu ska han spela ytterback i en "fyra". Så han lyssnar och får mycket hjälp av de äldre spelarna. "Micke" (Mikael Lustig) är där, "Sebbe" (Sebastian Larsson) är där. Vi ledare försöker hjälpa honom och han har fått en positiv start.

Att Mendes tidigare hållit till högre upp i planen märks när han spelar. Det är när AIK har boll som han kan visa upp sina största styrkor.

- Jag är en offensiv spelare. Jag gillar att ta mig upp i planen och göra min grej där uppe. Jag vill visa min skicklighet. Göra poäng och så, säger Mendes.