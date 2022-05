Mendes tokhyllas efter succéstarten i AIK: "Otrolig spelare - en oslipad diamant"

Efter att ha missat de två senaste matcherna på grund av en bristning i baksida lår var Mikael Lustig tillbaka i matchtruppen mot Malmö FF. AIK-backen fick dock lämna plats åt Joe Mendes - som nu har startat tre raka matcher i Gnaget-tröjan.

Han fick chansen, och han har tagit den. 19-åringen har nämligen imponerat stort och mot MFF var han återigen en tongivande spelare, bland annat var han direkt inblandad i 1-0-målet.

Nu hyllas Mendes stort av sina lagkamrater.

- Han är fantastiskt bra. Fartfylld, offensiv och springer mycket. Ibland måste man hålla i honom lite, prata med honom. Men det är en spännande spelare som är väldigt ödmjuk och som vill lära hela tiden, säger Alexander Milosevic.

Mikael Lustig om 19-åringen, och sin nya konkurrent på högerbackspositionen:

- Klass. Ända sedan han kom till oss har han visat framfötterna. Otrolig spelare. En oslipad diamant.

Finns det en Lustig i honom?

- Nja, ja… Jo. Nog var jag en offensiv ytterback en gång i tiden. Våra yngre spelare hade koll på honom men jag hade aldrig sett honom (innan han kom till AIK inför årets säsong), men det är verkligen en fantastisk spelare med en fin personlighet.

Kommer du lyckas ta tillbaka platsen i elvan nu?

- Det är upp till tränarna. Det kändes bra innan skadan men vi får se hur det känns framöver. Nu har vi bredd på backsidan och där känns vi starka. Hade "Joe" inte varit med i dag hade vi kanske varit tvungna att chansa med mig, så det är bra. Jag tror Bartosz är nöjd i alla fall.

Är det ett alternativ att flytta in dig som mittback igen - och ha båda på planen?

- Det gick inte skitbra mot Häcken va? Haha. Nej men vi spelade så under försäsongen och det gick bra, så det är absolut något vi kan laborera med. Men nu har vi hållit nollan i fem raka matcher så man ska kanske inte in och peta för mycket. Det viktigaste är att AIK går bra och det gör vi nu, säger Mikael Lustig.

Går det att hålla Josefat Mendes utanför startelvan framöver? AIK-tränaren Bartosz Grzelak svarar på den frågan.

- Jag har filosofin att de elva bästa spelarna ska vara på planen. Spelar han så som han gör nu och utvecklas som han gör så bygger det förtroende hos oss i tränarteamet. Sen är det så med unga spelare, det kan gå upp och ner. Man måste ha tålamod och jobba med dem, säger Grzelak till Fotbollskanalen och fortsätter:

- Men det glädjer mig oerhört mycket när jag ser framstegen han har tagit. Han är också väldigt ödmjuk i sin utveckling. Han tar emot feedback på ett bra sätt. Det är en fin fotbollsspelare och människa.

AIK vann matchen mot Malmö FF med 2-0.