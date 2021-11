MFF bekräftar - Antonsson lämnar

Marcus Antonsson, 30, anslöt till Malmö FF från Leeds United under sommaren 2018. Anfallaren gjorde bra ifrån sig i både allsvenskan och i Europa League och spelade även mycket under 2019. Under förra säsongen blev det däremot mindre speltid och under hösten gick han på lån till Stabæk. Inför årets säsong blev det en ny utlåning till Halmstads BK, där han gjort sex mål på 25 matcher i allsvenskan.

Nu meddelar MFF-sportchefen Daniel Andersson att anfallaren lämnar vid avtalets slut. Antonsson får därmed se sig om efter en ny klubb efter den här säsongen.

- Båda parter har känt att det är dags att gå skilda vägar, säger Andersson till Sydsvenskan och fortsätter:

- Marcus har varit en lyckad värvning, det har känts jättebra med hans tid i Malmö. Sen föll han ur laget, som vissa gör. Det är en toppenkille som levererade och bidrog till hela Europaresan, där vi bland annat slog Besiktas.

Antonsson har tidigare en bakgrund med spel i HBK och Kalmar FF på svensk mark. Han kom till HBK i relativt unga år och inledde sin elitkarriär i klubben.