MFF-stjärnan om Blåvitts satsning: "Vi kan eliminera alla hot"

MFF:s cupförbannelse fortsätter och årets uttåg blev ett spektakulärt sådant. Efter 1-2-förlusten mot Västerås SK föll förra säsongens finalist mot Gais med 1-0. Förlusterna gör att MFF inför mötet med Halmstads BK imorgon inte har någon möjlighet att gå vidare från gruppen.

Hur har defensiven fungerat under året?

- Vi släpper in för lätt på fasta situationer. Vi jobbar hårt på det under träningar nu och det känns som att vi förbättras där. Får vi det på plats innan allsvenskan så kommer vi inte släppa in så många mål. Det var jävligt mycket mål vi släppte in på fasta och det är något vi som grupp har identifierat, vi jobbar på det.