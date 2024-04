Tinnerholms utspel - efter efterlängtade återkomsten: "Kunde föreställa mig 5-0"

- Det var helt underbart. Man står och njuter vid sidan av när sången går, att sedan komma in på planen är vad man har kämpat hårt för. Klart att "AC:s" skada var allvarligare, vi har varit på sidan länge båda två och haft våra upp- och nedgångar, framförallt nedgångar. Att få lite framgång, det är känslosamt, säger Anton Tinnerholm.

MFF-veteranen såg ut som sitt vanliga jag, spelandes med en stor frenesi och attackvilja under det 13-14 minuter långa inhoppet. Det blev dock inga fler mål och matchen slutade 5-0.

- När vi gjort fem så ska vi göra sex. När jag kom in var jag sugen på att göra ett till. De kändes lite passiva så man kunde flyta över hela planen. Det är roligt att vi har den mentaliteten, men jag hade kanske den lite mer än de andra.

Den jämngamle Stryger Larsen värvades in i januari och har gjort stor succé på högerbackspositionen. Om konkurrensen med dansken säger Tinnerholm:

- Det blir tufft. Jag har sagt det tidigare, att det är otroligt att vi i Malmö kan värva sådana spelare nu. Vi har nått en ny nivå när man kan ta in honom, när man kan ta in Erik (Botheim) och Ricardo (Friedreich). När jag var här senaste vändan (2014-2017) så tog man in spelare från Åtvidaberg och Norrköping för några hundra tusen. Så det är klart att vi nått en ny nivå och det är kul att vara med på den resan, säger Tinnerholm och fortsätter:

- Jag och Jens kommer sporra varandra. Det kommer nog bli många skiften, jag tror inte att vi kommer spela med en och samma elva hela tiden. Det kommer bli många matcher och det gäller att vara redo. För egen del gäller det att få en stabilitet. Dels med skadan, dels att känna sig frisk över tid och lita på sig själv, och sedan hitta någon form och veta var man står. Det har jag ingen aning om i dag. Det var kul att spela och det kändes bra, men det var en match och det gäller att bygga på det.