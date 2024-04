MFF förnedrade AIK i seriefinalen - rycker i toppen

Malmö FF tog emot AIK i en allsvensk seriefinal under söndagen. När startelvorna släpptes avslöjades flera noterbara förändringar hos lagen.

Exempelvis missade MFF-kaptenen Pontus Jansson matchen helt. Han var inte med i truppen. I AIK gjorde man ett målvaktsbyte. Ismael Diawara fick chansen medan Kristoffer Nordfeldt, som varit given mellan stolparna, satt på bänken. De svartgula fick vidare klara sig utan forwarden Omar Faraj, på grund av ljumskkänning.

MFF skapade matchens första stora farlighet redan i den sjätte minuten. Då lyckades Eskil Edh rensa bort bollen i närheten av mållinjen efter ett inspel från Sebastian Nanasi. I samma situation skadade sig ytterbacken, då han fick målvakten Diawara över sig.

I den elfte minuten hettade det sedan till för AIK. Efter en frisparksvariant fick Bersant Celina ett kanonläge att skjuta i närheten av straffområdeslinjen, men då stod domaren Joakim Östling i vägen för skottet. Domaren sträckte upp händerna i luften och bad om ursäkt.

Efter en kvart tog istället MFF ledningen. Forwarden Erik Botheim nickade in ett inlägg från Jens Stryger Larsen.

Samme Botheim chippade in bollen i boxen i den 32:a minuten, varpå forwardskollegan Isaac Kiese Thelin skallade in 2-0.

Därefter skapade AIK två hyfsade lägen. Först testade Ioannis Pittas med ett volleyskott på en hörna, vilket rensades undan av MFF. Därefter sköt Dino Besirovic över efter ett inspel från högerkanten.

Men gästerna fick inte in någon reducering innan paus. Malmö ökade också på till 3-0 på tilläggstid i den första halvleken. En hörna stöttes in i nät via AIK-backen Benjamin Tiedemann Hansen.

- Hemsk (halvlek). Nästan allt (var hemskt). De första minuterna var bra. Men jag vet inte, domaren ville inte att vi skulle göra mål och efter det har det varit hemskt, sa AIK:s Mads Thychosen till Discovery+ i paus.

En av MFF:s målskyttar, Erik Botheim, var desto mer glad efter de första 45 minuterna. I samma sändning sa han:

- Väldigt bra. 3-0.

Därefter förklarade han att han var mer stolt över assisten än målet.

- Jag sa till Isaac efter att jag gjorde mål: ”Jag ska ge dig ett”. Jag höll det jag lovade, sa Botheim.

I den 57:e minuten gick MFF upp i en 4-0-ledning. Offensive stjärnan Sebastian Nanasi dundrade in bollen i närheten av främre krysset, via ribban. I sekvensen innan det skadade sig ytterligare en AIK-back. Nämnde Mads Thychosen fick även han keepern Ismael Diawara över sig, efter ett inspel. Han tvingades också till ett byte.

Kort efter 4-0-målet spelade AIK till sig ett friläge. Men inhopparen Victor Andersson lyckades inte överlista en utrusande Johan Dahlin.

Med 20 minuter kvar att spela kom 5-0. Isaac Kiese Thelin stötte in bollen i nät från nära håll.

Glädjande för MFF är också att kaptenen Anders Christiansen gjorde tävlingscomeback med en kvart kvar att spela. Dansken, som varit borta i elva månader på grund av ett hjärtfel, hoppade in till stående ovationer och hyllningsramsor på Eleda Stadion.

Dessutom gjorde även högerbacken Anton Tinnerholm comeback efter nästan ett års frånvaro. Han har haft ljumskproblem men är nu alltså tillbaka i spel.

AIK avslutade senare matchen med tio spelare på planen, då Anton Salétros i slutskedet satte sig ner, stretchade och sedan gick av. Enligt Discovery+ ville Salétros fortsätta, men tränaren Henning Berg satte stopp för det. "Gnaget" hade samtidigt gjort alla sina fem byten, och kunde sålunda inte ersätta mittfältaren.

Malmö vann drabbningen med 5-0 och har nu sju poäng ner till AIK efter sex spelade matcher. Halmstad är ny tvåa i en haltande tabell och de har sex poäng upp till MFF, som vunnit alla sina allsvenska matcher i år.

Oväntat nog var MFF:s chefstränare Henrik Rydström nöjd med storsegern kort efter slutsignal:

- Bra match i serielunken, haha! Rätt ofta känner vi att när vi bestämmer oss här hemma på Eleda med vår publik, då vet vi att vi kommer vara jobbiga att möta. Det var en sådan dag i dag, säger han i Discovery+.

- Som jag har sagt några gånger tidigare: när vi har större segrar ser det enkelt ut i efterhand. Men det kräver förberedelser och hårt jobb, och det är kanske det jag är mest stolt över. Att spelarna var så passionerade. Vi tömde oss rätt rejält för ett par dagar (mot Djurgården) sedan och att då kliva ut och leverera det här… det är härligt.

AIK-stjärnan Ioannis Pittas är väldigt nedstämd efter storförlusten.

- En väldigt dålig match av oss. Jag är väldigt ledsen. Vi släppte in fem mål och det kändes pinsamt. Jag vet inte vad jag ska säga. Jag mår riktigt dåligt. Ja, det går att förlora matcher men inte på det här sättet, säger Pittas till Fotbollskanalen.

Vad vill du säga till era supportrar som var här?

- Att det här var en pinsam insats av oss alla. Ja, Malmö är bra men det vi visade… det är något att glömma. Jag är väldigt ledsen för supportrarnas skull. Jag mår dåligt.

Pittas vill inte peka ut några specifika anledningar till varför det blev som det blev.

- Det är lätt att prata nu och säga dåliga saker. Men vi måste hitta anledningen och fixa till det. För den här prestationen är inte acceptabel.

- Malmö är bra och har en stor trupp. De är favorit till att vinna ligan. Men det ska inte vara möjligt att det här sker. Det är inte acceptabelt.

AIK:s ytterback Eskil Edh:

- Det är tungt, inte härligt alls. De är effektiva och ett väldigt, väldigt bra lag. De har inte så många chanser men de gör mål på de som de har, och då är Malmö allt för bra när man inte är hundra procent skärpt, säger Edh.

Norrmannen får frågan om något lag kan stoppa MFF i allsvenska toppen.

- De är inte omänskliga men jag tycker att de är väldigt bra, säger Edh och fortsätter:

- Jag är väldigt säker på att AIK vid sitt bästa jag kan skapa trubbel för Malmö. I dag var vi inte det och då ser du hur bra Malmö är. När vi är som bäst så ska vi ha en chans.

Malmös lag: Johan Dahlin - Jens Stryger Larsen (Anton Tinnerholm 81), Elison Makolli, Derek Cornelius, Gabriel Busanello - Taha Ali , Sergio Peña, Lasse Berg Johnsen (Zakaria Loukili 81), Sebastian Nanasi (Hugo Bolin 59) - Erik Botheim (Sören Rieks 59), Isaac Kiese Thelin (Anders Christiansen 77).

AIK:s lag: Ismael Diawara - Mads Thychosen (Ahmad Faqa 60), Benjamin Tiedemann Hansen, Sotirios Papagiannopoulos, Eskil Edh (Axel Björnström 28) - Rui Modesto (Erik Ring 60), Bersant Celina, Anton Salétros, Ismaila Coulibaly - Dino Besirovic (Taha Ayari 60), Ioannis Pittas (Victor Andersson 60).