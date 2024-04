LUNDH: Seriefinalen blev en uppvisning i att krossa motstånd

Efter en evighetslång vinter stekte äntligen solen. Läktarna på Eleda Stadion i Malmö var packade. Utanför var det gott om polisbevakning. Seriefinal väntade denna söndag. Ettan mot tvåan. Stockholm mot Malmö. AIK mot Malmö FF. En styrkemätning väntade vilket inte är svårt att se fram emot.

Vinden tog med sig MFF-klackens skånska (röd-gula) rök tätt före avspark. Från motsatta sidan var det gult och svart och rök och eld. Vi kan de svenska fotbollsläktarnas inramning och det var läktare där gick att känna på betydelsen och laddningen. Är AIK tillbaka på allvar? Eller kan Malmö FF:s segertåg rulla vidare?

Efter att först AIK och sedan Malmö besegrat Djurgården inom loppet av en vecka och att bägge klubbarna dessutom vunnit sina andra matcher (mot Värnamo respektive Västerås) var det upplagt för en rak seriefinal. Ett trycktest för bägge föreningarna och dess status en månad in i allsvenskan.

Malmö kom till spel utan kaptenen Pontus Jansson men hade en offensivt stark uppställning med Sergio Pena och Isaac Kiese Thelin tillbaka i startelvan. AIK var utan Omar Faraj och en sjuk Kristoffer Nordfeldt tog plats på bänken. Jag ska ge AIK att man hade en stark period i matchens inledning och tryckte tillbaka MFF, men det visade sig vara en falsk gryning.

Klart att det går att förstå AIK:arnas frustration med frisparksvariant som domaren Joakim Östling kom i vägen för. Ändå får man vara så pass ärlig att inse att Malmö FF var för bra. 08-laget hade otur som miste Eskil Edh ganska tidigt, men det var för stor skillnad på lagen. Malmö FF slog aldrig av på takten.

Hemmalaget dominerade och långa stunder var det som om AIK inte kom ur greppet. MFF:are var överallt och vann tillbaka bollen. Sergio Pena var som en bläckfisk som ofta stod rätt och sög in bollar. För att sedan mata fram dem till Nanasi, Ali, Busanello och Stryger Larsen på flankerna. AIK:arna hade fullt sjå med att freda sig.

Det var bara en tidsfråga innan det skulle smälla bakom förre MFF-keepern Ismael Diawara. En kvart hade gått när MFF belägrade AIK:s straffområde och till slut var det danske Stryger Larsen som skickade in en boll som norrmannen Botheim skallade in till 1-0. Den ljusblå förlösningen gick att höra och känna.

En dryg kvart senare var det Botheim som läckert lyfte en boll vertikalt in i straffområdet och en framrusande Kiese Thelin nickade in 2-0. Ytterligare en kvart senare var det MFF-hörna och Sergio Pena nickade på en AIK-spelare och det innebar 3-0. Ja, det är klart att matchen var över redan i halvtid.

Ändå dröjde det en kvart innan Henning Berg hissade vit flagg. Sebastian Nanasi bombade in 4-0 via ribban efter att Diawara knockat Mads Thychosen i en duell och AIK-backen blev liggande. Efter det gjorde AIK:s norske tränare fyra byten. Förutom skadade Thychosen fick Pittas, Modesto och Besirovic sätta sig på bänken och in med ynglingar som Ring, Ayari och Victor Andersson.

Tio minuter senare var det 5-0 via Kiese Thelin som styrde in en andraboll efter en hörna. Det kunde blivit mer för MFF men AIK skapade ett friläge för Ayari men Johan Dahlin kom ut och gjorde sig enorm. Bollen fastnade på MFF-keepern och det är en signal från Malmö att man hållit nollan både mot Djurgården och AIK.

Och svaret på om AIK kunde utmana Malmö var ganska enkelt att sammanfatta. 5-0. Malmö-publiken fick mer än bara en uppvisning och kunde välkomna inhoppande Anders Christiansen som var tillbaka för första gången i en tävlingsmatch efter hjärtproblemen. Det var känslosamt och inhoppande kaptenen Johan Dahlin sprang dit med bindeln. Några minuter senare kom tidigare skadade Anton Tinnerholm in.

Malmö FF spelar cupfinal på onsdag och kan ta årets första titel på hemmaplan. I allsvenskan har man efter den här kölhalningen av AIK sex raka segrar, 18 gjorda mål och ett ynka insläppt. Henrik Rydström har utvecklat laget under ett drygt år och vi ser fler sätt att göra mål på och man är oerhört svåra att komma åt bakåt. Man slår sällan av på intensiteten.

Trots att Jansson inte var med i backlinjen höll man rent och ersättaren Elison Makolli var väldigt vass. Den 19-årige mittbacken visade mod och skicklighet och det är uppenbart att den ljusblå produktionslinjen fungerar. Den tidigare LB07-anfallaren kom till Malmö som 11-åring och klev utan problem in i startelvan.

Tränare Rydström disponerar ett manskap som ingen annan i allsvenskan. Frågan är om inte MFF 2 hade krigat i toppen av allsvenskan? Kanske inte särskilt roligt för allsvenskan att den avgörs tidigt och är så pass ojämn, men det går att förstå om de ljusblå i Malmö njuter av framfarten. De andra föreningarna får ta inspiration av att Malmö spelat sig till sin dominans.

Enda hotet denna säsong är om Malmö på något sätt försvårar för egen del. Försäljningar av någon eller några stjärnor, skador och spel i Europa kan sätta tryck på MFF. Precis som att Rydström måste hålla alla nöjda när det finns begränsat med platser i elvan och det är många och stora spelare.

AIK behöver studsa tillbaka och se det långsiktiga i processen som sportchefen Thomas Berntsen gör snarare än att fokusera på den här 5-0 smällen. Det viktiga är att vara med och slåss om medaljer och en plats i Europa till 2025. Och så kan man rita in 15 september i en kalender. Då tar AIK emot Malmö i Solna. Revansch att utkräva.

Efter matchen klev AIK-spelarna fram till de tillresta supportrarna för att tacka för stödet. Visst, det går att förstå deras besvikelse över insatsen och att 5-0 är förnedrande. Ändå är det väl ingen som tror annat än att spelarna i AIK gav sitt yttersta. Ibland har man inte dagen och det är extra tufft när man stöter på Malmö.

****

Helgkrönikan handlar om fotbollens galna jakt på evig tillväxt och att även svensk fotboll är en del av det. Läs krönikan här. https://www.fotbollskanalen.se/lundhs-kronika/lundh-fotbollens-galna-jakt-pa-evig-tillvaxt-kan-inte-sluta-val-/ De svenska domarna som bär MG-reklam är ännu ett tecken på det. Klassiskt brittiskt bilmärke som numera ägs av kinesiska SAIC Motors.

****

Svårt att inte tycka synd om IFK Värnamo vars kommun inte kunnat leverera en spelduglig plan. Sedan kan man undra om det hjälpt? När Halmstad gör 3-0 på en halvlek då finns det problem. Klart att tränartappet och spelartapp satte Värnamo under tryck. Kan bli en lång säsong.

****

Att en allsvensk spelare söks upp i hemmet och där det placeras döda möss på dörren är fan långt över gränsen. Tänk om supportrar som brinner för att protestera mot VAR, mot Reinfeldt och för föreningsdemokrati och 51-procentsregeln kunde stå upp mot den typen av skit.