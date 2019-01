MFF-talangerna vill kämpa om speltid i A-laget: ”Det är detta året man vill spela”

Under sommaren 2018 breddade MFF sin trupp med ytterligare någon etablerad spelare, vilket gjorde att några av de yngre spelarna kom längre ifrån speltid. Pavle Vagic och Felix Konstandeliasz, som bägge fått hoppa in i A-laget, är två av spelarna som nu är utlånade under 2019 för att få ännu fler seniormatcher.

Bland de som finns kvar inkluderas Samuel Adrian, 20 år, och Laorent Shabani, 19 år.

- Jag kämpar för att få så mycket speltid som möjligt. Klart det är svårt nu, vi har inga skador och stor trupp, säger Adrian.

- Det har kommit in lite nya spelare, det är större trupp än vi hade innan. Det är klart, det är svårt att få speltid, men jag är nöjd med mina insatser när jag har varit på Stadion och på bortaplan.

Shabani fyller i:

- Det är detta året man vill spela. Förra året var ändå första året i seniorfotbollen. Då var det mer om lärdomar. Nu gäller det att känna att man kommer in i det.

Adrian har i MFF gjort 14 A-lagsmatcher varav två starter. I vårmatchen mot BK Häcken var han en av de bästa på planen, och mot Drita hemma under sommaren gjorde han två assist. Shabani, som har spelat för Albaniens U21-landslag, har suttit på bänken i åtta matcher i MFF:s A-lag, men utan att få hoppa in.

Ingen av dem funderar på en utlåning i vår.

- Nej, det är inget som jag tänker på just nu, säger Adrian.

- Nej, jag känner inte det är aktuellt just nu, säger Shabani.

Bägge spelade en halvlek i träningsmatchen mot IFK Malmö (2-2) förra fredagen och förväntas få speltid för MFF i dag när det är bortamatch mot Lyngby. Shabani har tidigare i karriären spelat mycket som en dribbelstark yttermittfältare, men används numera på centralt mittfält.

- När man spelar som åtta så är det ofta att man ska komma bakom mittfältet i motståndarlaget och attackera, och det är min styrka. Jag får helt enkelt förvandla yttermittfältspositionen till att vara en åtta nu.

Hur har konversationerna med Uwe Rösler varit under hans tid här?

- Jag tycker Uwe är en tränare som snackar mycket med en. Han försöker få en att hela tiden bli bättre och utvecklas, och säger att ”din chans kan komma”.

- Det kan ändå finnas en chans, förr eller senare.

Den enda tveksamma MFF-spelaren till dagens match är Hugo Andersson, som gick av torsdagens träning. Adrian testades i en mittbacksposition under den träningen, och det återstår att se om det även blir så i matchen mot Lyngby.