MFF tappade mot Kalmar - jättetavla bakom KFF:s kvittering

Senare i februari börjat svenska cupen och under lördagen träningsspelade Kalmar FF mot Malmö FF inför att tävlingssäsongen 2021 drar igång.

MFF fick en fin start på matchen, som spelades två gånger 60 minuter, och efter en kvart ledde laget med 2-0. Båda gångerna nätade Marcus Antonsson där han vid 2-0-målet avslutade kliniskt sedan Ola Toivonen legat bakom målet med en passning in från vänsterkanten.

KFF skulle dock hämta sig i den andra 60-minutersdelen av matchen. Först reducerade Alex Mortensen och på en frispark kom kvitteringen. Bollen lyftes in mot mål från vänsterkanten och Marko Johansson sträckte ut händerna i en gest som att bollen skulle smita utanför målramen, men bollen träffade stolpen och studsade via MFF-målvakten in i nät. En jätteblunder av Johansson, som nog är tacksam att matchen mot Kalmar bara var av vänskapskaraktär.

2-2-målet blev matchen sista och det slutade därmed oavgjort mellan KFF och MFF.