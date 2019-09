MFF:s argument till samgående med LB07: "Varför vänta till 2025 med att ha damlag i elitverksamhet?"

I extrainsatta årsmöten i föreningarna kommer det att röstas om LB07 ska gå in i Malmö FF, framför allt när det gäller flick-, dam- och pojksidan. Fotbollskanalen var först med avslöjandet kring ett tänkt samgående.

Det har varit motstånd från supporterhåll, men hur kommer det sig att Malmö FF:s styrelse och ledning har ändrat inställning från tidigare år? Då var det frågetecken kring att ha elitlag även på damsidan, bland annat om det var bästa vägen fram för både herr- och damsidan.



- Det undgår väl nästan ingen i samhället vilken debatt och framgång som damfotboll har haft på senare tid. Vi tycker det är en väldigt bra tajming i Malmö FF nu, säger ordförande Anders Pålsson.



MFF tog ett beslut om att starta flickverksamhet 2016, men det har inte tagit fart. MFF:s vd Niclas Carlnén fyller i angående dagens besked:



- Jag har ett uppdrag, utifrån det uppdrag som är satt och de visioner som finns, att hitta bästa lösningen. Jag tror inte det funnits något som vi lagt fram någonsin som inte har väckt motstånd från några. Vi ska lyssna på alla synpunkter som finns, men jag tror att det här är bästa sättet att nå de målen och den visionen vi har satt upp. Annars hade jag inte ställt mig bakom det.



Under och efter dagens presskonferens presenterade både MFF och LB07 flera anledningar till varför de tycker att det här vore det bästa beslutet. För MFF:s del handlar det främst om fyra faktorer: att bredda pojkverksamheten, att få en starkare flickverksamhet, att ha ett elitlag på damnivå, och att samarbeta med en herrklubb på elitnivå.



När det gäller damlag på elitnivå så kommer ambitionerna vara samma som på herrsidan, det vill säga att vara ledande i Norden. Enligt Fotbollskanalens uppgifter är målsättningen SM-guld inom fem år. Ett frågetecken är kring det ekonomiska, där LB07 just nu går back.



- Vi har varit noga med att på sikt ska verksamheten bära sig, att få intäkter och kostnader i balans. Det tror vi att vi kan få här också, och det är också väldigt bra för Malmö FF som varumärke och för våra sponsorer generellt. Vi representerar hela Malmö. Pojkar, flickor. Herrar, damer. Unga, de lite äldre, säger Pålsson.



Det har funnits andra alternativ, men de ville få igång något snabbare än att starta i division 4 med ett nytt lag.



- Varför ska vi vänta med att ha ett damlag i elitverksamhet till 2025? Det har jag svårt att förstå, säger Pålsson.



- När vi har räknat på det är det dyrare att göra det på det viset också.



När det gäller herreliten i LB07 är det som mest osäkert vad som händer där. En förening får inte ha två herrlag på elitnivå, utan det måste då vara två separata föreningar med samarbetsavtal som gäller. Det är den delen som troligen inte kommer att heta MFF, även om det är osäkert om den kommer att fortsätta heta LB07. Oavsett namn är tanken att MFF ska låna ut spelare dit.



- Det är därför vi vill hitta samarbete med herrföreningen, få dem att gå upp i seriesystemet. Kan man få dem till att nå superettan är det fantastiskt, säger Carlnén.



När det gäller kring ungdomsverksamheterna så har MFF under längre tid pratat om att bredda sin pojkfotboll. På flicksidan har det varit svårt att få tillräckligt många spelare. Det har tittats på lösningar, som exempelvis att försöka få in fler i äldre åldersgrupper.



- Vi har funderat jättemycket på varför det inte har fungerat, säger Carlnén.



- Vi har gjort justeringar hela tiden, allt ifrån att man först trodde det skulle fungera bra med blandade grupper tjejer och killar, till att vi gjorde en egen flickgrupp med kvinnliga ledare och hade 17 spelare. I våras fick vi inte ens en handfull som anmälde sig. Då hade vi marknadsföringskampanj som var största under hela den här perioden, och ändå lyckades vi inte.

På fredagen är det informationsmöte och extrainsatta årsmöten kommer att ske senare i höst. I LB07 kan de ske så tidigt som oktober, men i MFF lär det bli i november. Om det går igenom på bägge årsmötena så sker samgåendet 1:a januari 2020.