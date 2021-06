MFF:s första hattrickskytt - en 19-årig doldis: "Lite otippat"

19-åringen fick ett A-kontrakt inför säsongen, efter två år i MFF:s ungdomsakademi. David Edvardsson spelade en del och mottog beröm under försäsongen, men något allsvenskt spel har det inte blivit för innermittfältaren.

Desto större väsen gjorde han mot IFK Värnamo på bortaplan i U21 allsvenskan i söndags. Edvardsson gjorde samtliga MFF:s mål i 3-1-segern. Ingen i Malmö FF:s A- eller U21-lag har lyckats göra ett hattrick i år innan Edvardsson.

- Vid det första målet kom jag in i straffområdet och fick ett inlägg – jag tog med den med högern och sköt in med vänstern. Andra målet var likadant ungefär, på en kontring. Peter (Gwargis) hoppar över den väldigt fint, så kommer jag på bakre och skjuter in den. Tredje är en straff som jag får ta, och jag lägger in den i det vänstra hörnet.