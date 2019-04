MFF:s fortsatta mittbacksbrist – Eric Larsson bekräftas starta igen: "En av de bästa mot Sundsvall"

För andra matchen i rad saknar Malmö FF tre stycken mittbackar: Franz Brorsson (rehab efter sjukdom), Behrang Safari (undersökning måndag för känning i nedre magmuskeln), och Lasse Nielsen (knäskada). Det innebär att MFF måste hitta en lösning mot Östersunds FK i morgon, och troligen blir det samma tre mittbackar som senast.

Mot Gif Sundsvall (1-3) hittade motståndarna ytor bakom Oscar Lewicki vid första målet och Rasmus Bengtsson gav bort ett mål, men den tredje mittbacken, Eric Larsson, gjorde det bra enligt Uwe Rösler.

- Han var en av våra bästa mot Sundsvall.

- När man inte är i startelvan, då måste man göra allt för sig själv för att ta sig in igen. Det är det som Eric gör varenda dag. När man är i laget så gör man allt för laget för att stanna kvar där. Jag har sett Eric Larsson varje dag under lång tid och han gör allt du kan förvänta dig, för att ta sig in i laget igen. Det är därför jag har förtroende för honom som människa och som professionell fotbollsspelare.

Det andra alternativet som mittback hade kunnat vara Anel Ahmedhodzic, som startade ett par cupmatcher där. På fredagens träning användes Ahmedhodzic de sista minuterna i startelvan, men det var efter att Larsson gått av med en lindad fot. Där ska det dock inte vara någon fara för i morgon.

Rösler vet inte om Larsson som mittback kan vara något permanent för framtiden. Han vill ta det match för match nu, men skriver inte av det som en möjlighet.

- Vi får en annan dynamik. Man får något, man tappar något.

- Han måste spela till sina styrkor och jag uppmanar honom att göra det. Han mår bra för han vet att han spelade väldigt bra mot Sundsvall. Han kommer bli belönad med att spela i morgon igen.

- Jag kan bekräfta att Eric spelar (i morgon), för han förtjänar det.

MFF har än så länge inlett den svenska tävlingssäsongen med att åka ur cupens gruppspel och tagit en poäng på två allsvenska matcher.

- Vi har spelat 180 minuter. Vi har missat två straffar och i bägge matcherna där vi var det bättre laget. Vi kunde enkelt ha spelat på samma sätt och haft sex poäng, men jag måste se den större bilden. Resultat är det viktigaste i fotboll, men vi måste också se hur vi spelar och vad som hänt i de 180 minuterna.

Truppen mot Östersunds FK: Johan Dahlin, Dusan Melicharek, Eric Larsson, Andreas Vindheim, Anel Ahmedhodzic, Rasmus Bengtsson, Sören Rieks, Oscar Lewicki, Fouad Bachirou, Arnor Traustason, Anders Christiansen, Romain Gall, Samuel Adrian, Bonke Innocent, Erdal Rakip, Jo Inge Berget, Markus Rosenberg, Guillermo Molins, Marcus Antonsson

Frånvaro: Behrang Safari, Lasse Nielsen, Franz Brorsson

Preliminär elva (baserad på fredagens träning): Dahlin – Larsson, Bengtsson, Lewicki – Vindheim, Christiansen, Bachirou, Traustason, Rieks – Antonsson, Rosenberg