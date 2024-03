MFF:s glädjebesked - försvarsduo tillbaka i lagträning

Malmö FF genomförde en lättare träning under tisdagen. Där deltog högerbacksduon Anton Tinnerholm och Joseph Ceesay. Tinnerholm i “modifierad” lagträning, enligt chefstränaren Henrik Rydström, medan Ceesay gick för fullt.

Hela försäsongen har de tränat vid sidan av. Tinnerholm opererades för ljumskbråck i förra sommaren och kom bara till spel i fyra allsvenska matcher under våren. Ceesay i sin tur drogs med knäproblem under stora delar av 2023 och missade slutomgångarna under guldsäsongen.