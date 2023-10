MFF:s nya besked - Berg missar helgens match

Den 30-årige mittfältaren skadade knät under tisdagens träningspass och behövde hjälp för att ta sig från träningsplanen.

Nu ger MFF ett första besked om norrmannens skada, och meddelar att spelaren missar söndagens hemmamöte med Varbergs Bois i allsvenskan.

- Det som hände i går var ett trauma mot höger knä under träningen. Vi har därefter under gårdagen och i dag gjort undersökningar. Jag hoppades på att ha mer svar nu, men vi väntar in en del svar som kommer under dagen och så fort vi kan kommer vi lägga ut utlåtande från undersökningen på mff.se. Men han kommer inte vara disponibel till matchen på söndag, säger fysioterapeuten Jesper Robertsson.

Annons

Robertsson vet ännu inte hur länge spelaren kan tänkas bli borta.

- Jag vill inte spekulera när vi inte har svar på undersökningarna vi väntar på, säger han och fortsätter:

- Jag hoppas på snarast möjligt (svar från undersökningarna).

På frågan om hur Berg mår är svaret följande:

- Det är klart att spelare blir tagna av när det är knä och fotboll, så han var tagen i går och lugn och lite samma gamla Oliver i dag, tycker jag. Det blir alltid en liten chockfas först när något händer, men han är vid så gott mod han kan vara i.

MFF-tränaren Henrik Rydström:

- Man är krass och rätt luttrad. Jag har haft honom i ett par år och han har knappt varit skadad då, säger tränaren.

Han fortsätter:

- Det var en en mot en-situation. Det var ingen smäll, ingen tackling.

Berg anslöt i somras till MFF från Djurgårdens IF, och har sedan dess gjort två mål och tre assist på sex seriematcher med Skåneklubben.

Annons

MFF är på andra plats med två poäng upp till IF Elfsborg i serieledning i allsvenskan. Fyra omgångar återstår av säsongen.