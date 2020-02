MFF:s värvning ska få talangerna att blomma ut: "Det behövs att man är där"

Precis innan det nu pågående lägret i Marbella inleddes för Malmö FF:s del kom en nyhet gällande ledarstaben. Från Örebro hade klubben värvat in Daniel Bäckström, som nu blir en del av teamet runt Jon Dahl Tomasson.

- Jag packade ihop mina grejer förra lördagen i Örebro och så träffade jag alla första gången på måndag morgon innan vi åkte till lägret. Det har varit intensivt, säger han till Fotbollskanalen efter onsdagens träningspass.

Han tvekade aldrig när frågan kom.

- När den här möjligheten presenterade sig så kände jag tidigt att det var något jag vill göra. Klubben har både en historia och en bakgrund men också en status i dag som innebär att det inte bara är spelare som attraheras av den här klubben. Jag kände även starkt för det.

Bäckström förklarar att hans arbetsuppgifter blir likt en klassisk assisterande, men att han också ska arbeta mycket med lagets yngre spelare, vilket han gjort i sina tidigare klubbar.

- Så kommer det att bli. Nu är vi på läger vilket är lite annorlunda mot hur vardagen blir hemma i Malmö så pusselbitarna kommer att falla på plats. Malmö har en akademiverksamhet som är i topp, inte bara med svenska mått mätt utan även med skandinaviska. Man vet i klubben hur man ska jobba med de unga spelarna. Det finns en nytta med att ha en tränare i A-laget som kan finnas med och utveckla, lägga lite extra fokus på, och också hålla en dialog med akademiverksamheten, framför allt U19. Det tror både jag och klubben är en bra väg framåt, säger han.

- Alla spelare mår bra av att bli uppmärksammade och sedda. Många av de spelare som är lite yngre har varit framstående när de varit kanske 16 och 17, sedan kommer man upp i en A-trupp och där har man kanske inte samma status, med allt vad det kan innebära.

Han gillar att vara ett extra stöd till de spelare som besitter en stor potential och som behöver stöd för att få ut maximalt av sin kapacitet.

- Jag gillar den här grejen när en ung egenfostrad spelare gör avtryck och sedan säljs vidare och gör en karriär. Att få jobba med de här grabbarna som har den stora potentialen, en hunger och ett driv att bli bättre, det tycker jag är jäkligt häftigt.

Vad gäller dagens trupp är det två spelare i den här kategorin som han tycker stuckit ut under lägret.

- Anel Ahmedhodzic, dels utifrån träningarna men han gjorde det också jättebra mot Krasnodar. Det finns även yngre än så - Tim Prica har också gjort ett bra läger. Att de finns duktiga unga spelare i MFF:s organisation, det tror jag alla vet om, men jag tycker att Anel och Tim har varit duktiga den här veckan.

Daniel Bäckström har förutom Örebro, även jobbat inom IFK Norrköpings organisation (akademichef men också tränare i U-19-laget som sedan flyttades till samarbetsklubben Sylvia i division 2 där Bäckström var huvudtränare) och han hade då mycket kontakt med dåvarande managern och nuvarande förbundskaptenen Janne Andersson.

- Janne gav mig mycket ansvar och frihet med akademiverksamheten, säger han.

- Vi släppte upp ett stort gäng spelare från de egna leden under den här perioden och Janne var för jäkla duktig på att också ge spelarna ansvar och han lät dem spela. Linus Wahlqvist, Tesfaldet Tekie, Filip Dagerstål, Henrik Castegren. Det var många spelare födda 95, 96, 97 som fick spela sina första A-lagsmatcher under Janne och det är klart att den resan som Norrköping gjort - från att vi under mitt första år låg och sladdade i botten till att vi skulle vinna SM-guld året efter - att då få se hur unga spelare med förtroende och en bra organisation runtomkring sig kan ta sig in på högsta nivå är ju förstås inspirerande. Det kommer jag ta med mig lång tid framöver.

Torsdagens möte mellan MFF och Sparta Prag börjar 15.30 och visas på Sportkanalen, men sänds även streamat på cmore.se.