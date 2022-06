Miljonbelopp till allsvenska klubbar

Malmö FF går i sommar in i Champions League-kvalet, medan AIK, Djurgårdens IF och IF Elfsborg kvalspelar till gruppspelet i Europa Conference League.

Nu meddelar intresseorganisationen Svensk Elitfotboll att Europa-lagen får dela på drygt 6,5 miljoner kronor genom "Europafonden", som finansieras av elitfotbollens huvudsponsor Unibet, för att hjälpa svenska klubbar att nå gruppspel i Europa.

"Unibet fyller varje år Europafonden med fem miljoner kronor. Pengar som ska betalas tillbaka gånger 1.5 ifall man når ett gruppspel i Europa. Det eventuella överskottet läggs sedan på nästa års fond för att kommande svenska klubbar som kvalar till Europa ska få så bra förutsättningar som möjligt att klara av kvalspelet", skriver Sef på sin hemsida.

MFF får 50 procent av potten, medan AIK, Djurgården och Elfsborg får en sjättedel av pengarna. Det gör att MFF får 3 332 500 kronor, medan de andra klubbarna får 1 110 833 kronor var inför Europa-spelet.

- Både vi och klubbarna är mycket tacksamma att Unibet möjliggör för de svenska lagen som ska ut i Europa att kunna förbereda sig på absolut bästa sätt. Det kan vara skillnaden mellan att åka ut eller gå vidare, och vi vet alla vad det betyder för vår fotboll med svenska lag som lyckas ute i Europa. Leker vi med tanken att fler än en klubb lyckas nå ett gruppspel så finns det goda möjligheter att avancera rejält på UEFA:s ligaranking och på så sätt ge fler svenska klubbar möjlighet att spela i Europa, och på en högre nivå, säger Mats Enquist, generalsekreterare på Svensk Elitfotboll.