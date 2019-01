Mittbacken med hård kritik mot KFF: "Personer som bara vill vara där för att synas"

Mittbacken Markus Thorbjörnsson är på jakt efter en ny klubbadress, efter att ha lämnat Kalmar FF efter förra säsongen. Thorbjörnsson fick lite med speltid i KFF under vårsäsongen och lånades därför ut till Dalkurd i augusti.

Efter säsongen valde han sedan själv att på Facebook gå ut och skriva att han inte skulle förlänga med KFF – och i inlägget gick att skönja ett missnöje med Smålandsklubben.

”Det beror på vissa saker som jag inte vill förmedla ut”, skrev han då.

Med ett par månaders distans till avskedet säger mittbacken nu att han inte ville fortsätta i Kalmar på grund av sättet som klubben styrts på de senaste åren.

- Vad som händer i Kalmar FF just nu kan inte jag svara på, det har varit väldigt mycket negativt sista tiden och det är det bättre att du frågar spelare och personer i föreningen just nu. Men jag valde att inte vara kvar i Kalmar. Jag kom till Kalmar för tio år sedan och jag tycker att det är stor skillnad på hur föreningen sköttes för säg sex, sju år sedan, kontra hur den sköts nu. Tyvärr tycker jag att det blivit till det sämre. Kalmar FF var en klubb med familjär stämning och jag tycker att de tappat stora delar av det sista åren. Det känns som att det är personer som jobbar i föreningen som vill vara där för att synas i stället för att se till Kalmar FF:s bästa. Då vill inte jag vara med på den resan helt enkelt, säger han till Fotbollskanalen, samtidigt som han inte vill gå in på vilka personer han syftar på.

- När jag kom till Kalmar så var det väldigt många spelare och personer inom föreningen som älskade Kalmar FF och brann för Kalmar FF. Det tycker jag Kalmar har tappat de sista åren. Den kärleken till föreningen – man ser inte till föreningens bästa utan man kanske tänker mer på sig själv, hur man vill synas. Det är en svår situation som jag hoppas Kalmar tar sig ur. De har tappat sin familjära del och det är farligt att göra det. Det finns många hängivna fans i Kalmar och man tycker synd om dem.

Enligt Thorbjörnsson blev det en försämring då den tidigare klubbchef Svante Samuelsson lämnade föreningen 2016.

- När han gick tycker jag att de tappade väldigt mycket.

Enligt Thorbjörnsson var det ingen i klubben som tackade honom efter att han i fjol lämnade klubben.

Känns det bittert med hur det blev – att du lämnade med den här känslan?

- Bittert kan jag inte säga. Det är deras val, hur de hanterade situationen. Jag var ju utlånad till Dalkurd i höstas, jag ville inte förlänga med Kalmar och sedan har jag inte hört något från Kalmar, jag var där i tio år och de har inte ens sagt tack till mig. Men det är deras val och inget jag kan styra över.

Även Rasmus Elm sa, i samband med att han förlängde sitt kontrakt, att han hoppades på en ändrad mentalitet i Kalmar framöver.

- Det känns bra att få köra igång igen. Jag har bearbetat fjolåret, både mentalt och fysiskt. Min känsla är att jag fortfarande har kraft att kunna vara med och bidra. Samtidigt har jag velat avvakta lite med allt som hänt runt föreningen och se att det blir en förändring åt rätt håll. Jag har fått indikationer på att det ska bli ändring och hoppas att det stämmer.

Vad gäller framtida klubbval säger Markus Thorbjörnsson att han har lite alternativ att ta ställning till, men att han och familjen inte bestämt sig vad som blir bäst ännu.

- Jag och min fästmö väntar vårt andra barn som kommer om åtta, nio veckor. Vi får se vad det blir vad som är bäst för familjen. Vi har en son som är tre också. Jag har inget jättebra svar att ge men det kommer väl lösa sig inom den närmsta framtiden i alla fall.

- Det är klubbar både i Europa och andra kontinenter. Det är svårt också, man får väga för och nackdelar men det är en intressant framtid som väntar oavsett om det blir Sverige eller om det blir i utlandet.

Fotbollskanalen har sökt klubbchefen Mattias Rosenlund och sportchefen Thomas Andersson Borstam för en kommentar.