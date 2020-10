Mjällby lär inte få behålla succéanfallare: "Tror att han vill tjäna lite pengar"

Mjällby AIF har i år imponerat i allsvenskan. För två år sedan spelade nykomlingen i ettan och efter 25 spelade omgångar är Blekingelaget nu på tiondeplats i allsvenskan med tio poäng ner till Helsingborgs IF på kvalplats. En spelare i laget som stått för en fin säsong är anfallaren Moses Ogbu, 29, som är noterad för nio mål på 21 matcher i år i allsvenskan. Han anslöt inför den här säsongen från engelska laget Grimsby Town.

Ogbu kopplades, i och med målsuccén, ihop med både en flytt till Djurgården, Hammarby och en turkisk klubb i somras, men är fortsatt kvar i Mjällby med ett utgående avtal.

Nu berättar sportchefen Hasse Larsson att han 29-åringen kan lämna efter säsongen.

- De (chanserna att få behålla anfallaren) är nog inte stora, det tror jag inte. Han vill ju själv vidare, så då blir det tufft, säger Larsson till Fotbollskanalen.

Vill han stanna i Sverige eller ut på något nytt äventyr?

- Jag tror att han vill tjäna lite pengar, det är nog beroende på vad som händer och vad som kan dyka upp. Han fyller 30 år nästa år, så det är klart att det är så.

Har du försökt övertyga honom att stanna?

- Nej, jag har bara pratat med honom att vi också är intresserade, men jag förstår ju honom också. Hos oss tjänar han inga pengar, och det är ju hans framtid.

Men det var viktigt att ni fick behålla honom över den här säsongen?

- Absolut. Han har gjort det jättebra, så vi är jättenöjda med honom.

Om Ogbu därmed lämnar, så vill Mjällby ha in en ny forward.

- Om Moses försvinner måste vi ersätta honom. Så är det.

Mjällby har vidare även ett antal andra spelare med utgående avtal, däribland Jesper Löfgren. Den 23-årige mittbacken kom i vintras in på lån från norska laget Brann, som han anslöt till från just Mjällby vintern 2019. Löfgren var dock även under andra halvan av 2019 utlånad till Blekingelaget och har endast gjort en ligamatch med Brann i Norge.

Nyligen antydde samtidigt Branns nye tränare Kåre Ingebrigtsen att han inte ser någon plats för Löfgren i Branns trupp, vilket Löfgren själv fick ta del av genom norsk media. Löfgren sa även själv, till Fotbollskanalen, att "bollen ligger hos Brann" och att han tycker att han är i en bra sits, även om han inte vet hur det blir nästa år.

Hasse Larsson har tidigare uttryckt att Mjällby vill behålla backen, men i dagsläget vet han inte hur det blir till nästa säsong.

- Det är mer Jesper som känner efter lite mer vad han själv vill. Han har inte landat i det heller, så vi kan inte ta kontakt med Brann förrän vi vet vad Jesper vill. Men faktum kvarstår att vi jättegärna vill behålla Jesper, säger Larsson och menar att saken just nu inte ligger i Mjällbys händer.

Gällande den spanske mittfältaren David Batanero, som anslöt inför i år från Gif Sundsvall, är också läget lite oklart.

- Vi har inte tagit något beslut om David ännu. Vi avvaktar lite och jag har inte pratat med honom på det sättet om nästa år. Vi får se lite hur vårt truppbygge ska se ut och så vidare och vilka ekonomiska resurser vi kommer att få. Det är så svårt att säga med allt just nu, då det, som det känns nu, inte lär vara publik nästa år heller. Då är det svårt med sponsorer och så vidare, så vi känner att det är osäkert med David, som läget är nu, men vi får se. Vi är nöjda med det han har presterat här och han passar jättebra in i gruppen. Det är inte uteslutet att han spelar här även 2021.

Är det en pengafråga om Batanero?

- Jag vet faktiskt inte vad David vill heller, så jag kan inte säga att det är en pengafråga. Han har varit utan familjen här och så kan man inte ha det hur länge som helst heller. Han har fru och barn hemma i Barcelona.

Vidare menar Larsson även att det är lite osäkert med backarna Viktor Agardius och Jonathan Tamimi, som har avtal över den här säsongen.

- Det är lite osäkert. Vi vet inte vad han (Viktor Agardius) vill heller, men vi vill gärna behålla Viktor, säger Larsson och fortsätter:

- Jag vet inte med Jonathan (Tamimi). Han har gjort det bra och är väldigt ambitiös och så. Vi får helt enkelt se. Vi vet inte i dagsläget.

Mjällby ställs härnäst på söndag mot Östersunds FK hemma i allsvenskan.