Möjliga transferknallen: Bundesliga-kapten aktuell för flytt till allsvenskan

Snart kan vi få se en Bundesliga-kapten i allsvenskan. Möjligheten finns i alla fall.

För Niklas Moisander, 35, är nämligen en flytt till Sverige på tapeten framöver. Den finländske mittbackens fru är svenska och nyligen uttalade han sig på följande sätt för Turun Sanomat:

- Stockholm är staden vi kommer bygga vårt hem i när karriären är slut. Det är vår tydliga plan.

Sveriges huvudstad är Moisanders frus hemstad och det var där paret gifte sig för tre år sedan.

Veteranens kontrakt med Werder Bremen löper ut i sommar och nu skriver den tyska tidningen Kicker att en flytt till Sverige redan då är aktuell för Moisander. Enligt Kicker är dock Nederländerna, som han tidigare spelat i, och Finland också alternativ för honom.

När Turun Sanomat intervjuade Moisander i början av februari skrev tidningen att en flytt till Finland inte är särskilt trolig men att ett klubbskifte inom Tyskland är en möjlighet.

I den intervjun slog mittbacken mer eller mindre fast att han lämnar Werder Bremen i sommar.

- Det är inte officiellt klart men det är känslan hos båda parter. Fem år är en lång tid, sa Moisander och förklarade att det är tydligt att klubben vill satsa på yngre förmågor.

Den här säsongen har Moisander bara gjort elva liga- och tre cupframträdanden. När han väl har startat har han haft lagkaptensbindeln runt armen.

Och även om mittbacken i den intervjun beskrev nästa flytt som sitt sista steg i karriären har han inga planer på att lägga skorna på hyllan eller sänka sin ambitionsnivå som spelare.

- Min motivation för att spela är stor. Jag har inte njutit av att sitta på bänken. Hade jag gjort det så hade det ett första tecken på att det är dags att sluta, sa Moisander till Turun Sanomat.

En Stockholmsklubb som haft problem på mittbackssidan den här vintern är Djurgården. När Fotbollskanalen för några veckor sedan frågade sportchefen Bosse Andersson om man följer utvecklingen runt Moisander svarade han:

- Det är väl trevligt att det är många som vill bo i Stockholm. Men jag tror vi ska fokusera på de spelarna vi har. Jag känner mig väldigt lugn och trygg med våra spelare och ledare. Vi ska inte diskutera nya spelare.

Moisanders meritlista är tung. Han har 62 A-landskamper för Finland på meritlistan och dessutom har han representerat klubbar som Ajax, Sampdoria och AZ. 35-åringen har spelat 188 matcher i Eredivisie, 118 matcher i Bundesliga och 22 matcher i Serie A.

I Werder Bremen är Moisander väldigt uppskattad, även om han inte varit given i startelvan den här säsongen, enligt Clemens Fritz. Han är "head of scouting and professional football" i klubben.

- För mig är inte det viktigaste om han spelar som kapten, utan om han fyller sin roll som kapten. Och vi är 100 procent nöjda med honom. I omklädningsrummet är han otroligt viktig tack vare sin erfarenhet och sitt lugn, säger Fritz till Kicker.

Fotbollskanalen ställde nyligen frågor till Moisanders agent Sören Lerby om en flytt till allsvenskan är aktuell för mittbacken - och om klubbar i Sverige hört sig för. Han har ännu inte besvarat dem.