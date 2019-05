Molins om supportrarnas påverkan på svensk fotboll: "Tar man passionen ifrån dem så står man där och så är fotbollen ingenting"

När Malmö FF i dag möter IF Elfsborg så lär det vara tyst på Stadion under de inledande tio minuterna och supportrarna lär hålla sig borta från ståplats då också. MFF-Familjen uppmanar till en protest mot en ”oroande utveckling med ett högre tonläge och (hot om) inskränkningar i fotbollssupportrars rättigheter från polisens sida”, skrev det i ett pressmeddelande i onsdags.

Även Elfsborgs supporterförening Guliganerna har gått med i protesten, och bland annat Markus Rosenberg och Uwe Rösler står också bakom den.

- Jag supportrar våra supportrar. När de har så starka känslor kring det... Det är dem som vi spelar för. Det är därför vi är anställda, för att underhålla de människorna. När det är så viktigt för dem så kommer vi självklart att stå bakom dem, sa Rösler efter lördagens träning.

Fotbollskanalen intervjuade även Guillermo Molins, som lyfte fram att supportrarna är en av ligans styrkor.

- Det är lite det vi har att skryta om här hemma. Det är väl de som gör att fotbollen i Sverige är attraktiv. Utan supportrarna hade nog inte många av de spelarna som kommit hem, kommit hem. Speciellt inte om man pratar om de stora klubbarna med många supportrar. Malmö, AIK, Djurgården, Hammarby.

- Det är en del av anledningen till att folk vill dit. Det är väldigt viktigt för svensk fotboll.

Du har ju en stark relation med Malmö sedan tidigare, men var supporterkulturen en del i att du valde att flytta tillbaka?

- Självklart. Självklart.

- Vi är väldigt bortskämda här i Malmö med det stödet vi har, med den Stadion vi har, med den kulturen vi har byggt ihop med supportrarna och trycket det blir inne på arenan när vi spelar match. Det sista man vill är att deras passion ska försvinna på något sätt. Det är väl det som är på väg att hända. Det är det som är faran med det som håller på att hända. Tar man passionen ifrån dem så står man där och så är fotbollen ingenting. Det gäller att vara väldigt försiktig med hur man agerar, och det är väl det man inte är just nu.

Du står bakom supportrarnas protest?

- Såklart. Sedan är det match för oss och vi behöver stödet, men det är klart att de måste göra det som de måste göra.

Vad säger du om de senaste veckorna?

- Vad jag har förstått så försöker de förbjuda massa saker som är i princip ofarliga. Det förstår jag inte alls vad de vinner på det och vad de tjänar på det. Sedan läste jag någonting om ett citat i går, om en machete, och det förstod jag inte alls vad det kom ifrån.

Machete-citatet kommer från en intervju som Sydsvenskan gjorde med polisens Mats Karlsson, som svarade följande på en fråga om man inte kunde gå upp och ta de som eldade med bengaler:

- Det handlar om riskbedömning. Ståplats är som en stor trappa, vad händer om det blir oväntad rörelse. Hur många kan komma till skada i förhållande till den risk bengalen utgör? Det är värderingar som omprövas hela tiden, sa Karlsson till Sydsvenskan.

- Hade du tagit upp en machete och börjat hugga vilt omkring dig på läktaren hade det varit annorlunda, då hade polisen rusat in och sannolikt försökt skjuta dig.

En annan sak som har varit uppe under de senaste veckorna är att det varit förbjudet med så kallade OH-flaggor för några lags supportrar. I Sundsvall förbjöds de, och både Hammarby och AIK fått samma förbud på sina hemmamatcher då OH-flaggor kan användas för att gömma sig under när personer maskerar och avmaskerar sig i samband med bengalbränningar. Molins:

- Ska man förbjuda hoodies då också? Ingen får ha hoodies på svenska arenor. Det är också ett sätt att maskera sig.

Det var Jonas Dahlquist som pratade om att man då också kunde förbjuda byxor, eftersom man kunde ha kokain i fickorna.

- Precis. Det blir lite parodiskt. Då kan man förbjuda allting. En flagga är en flagga i första hand. Man kan hugga ihjäl någon med en flagga, men jag tror inte att någon gör det. Jag förstår (supportrarna) helt och hållet, och självklart tror jag de flesta i laget står bakom det.

- Jag tror det kommer märkas rätt stor skillnad när de kommer in, vilken skillnad det blir. Jag var med om det för några år sedan på Malmö Stadion. När de ställde sig bakom läktaren, kom in efter ett tag, och sedan märkte man det. Vilken skillnad det blev.

Har du spelat inför helt tomma läktare?

- Ja, i Grekland. Det känns som en träningsmatch. Det finns ingen nerv i det. Gör man mål så undrar man om målet ens räknas. Vem firar man med?

- Som jag sa, det sista man vill är att ta deras passion, för när man väl gör det så är det svårt att få tillbaka den igen tror jag.

När det gäller Molins på fotbollsplanen i år så har han totalt spelat cirka 180 minuter i allsvenskan och gjort ett mål. Han kom tillbaka till MFF under sommaren 2018, rehabiliterade sig, och spelade bara en cupmatch sent på hösten. Några hade kanske förväntat sig att han skulle ha gjort comeback borta mot IFK Göteborg i omgång 29, men så blev det inte.

- Jag vetefan om jag var redo. Sedan mot Elfsborg (i sista omgången) trodde jag att jag skulle få mina första minuter, hela publiken kallade på mig, det stod 2-0. Det säger lite om (Rösler). Han skiter fullständigt i vad folk tycker och tänker. Han tänker enbart på prestation och det han vill ha ut, och så byter han in Carlos Strandberg istället. Det är bra. Då vet man när man spelar att man har förtjänat det.

Det är inte första gången i MFF där du inte är en given startspelare, men hur är den här situationen där man konstant vill pusha och visa upp sig för att få fler minuter?

- Jag kan bara göra det jag gör när jag får chansen. Göra mål, försöka göra så bra prestation som möjligt. Sedan är det lättare att spela bra när man har ett par matcher i rad där man kan spela in sig med en anfallspartner och få lite förtroende och flyt, men jag kan bara göra det jag gör nu.

- Det är en lång säsong. Det viktiga för mig är att inga försöker sticka in några små knivar mellan oss anfallare, och mellan oss anfallare och tränaren. Vi anfallare vill samma sak, vi vill uppnå samma sak, och vi kommer behövas allihopa.

Malmö FF möter i dag IF Elfsborg, i en match som börjar 17.30 och sänds via C More. I MFF saknas Jo Inge Berget, Lasse Nielsen, Franz Brorsson, och Fouad Bachirou. I Elfsborg saknas Per Frick och Rami Kaib.