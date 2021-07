Nalic vill ta ansvar i favoritpositionen: "Jag har alltid varit en ledare"

Speltiden har varit oregelbunden sedan Nalic kom tillbaka från ett lån hos AFC Eskilstuna inför säsongen 2020. Trots den visar siffrorna att Sölvesborgskillen sticker ut med sina prestationer. Enligt statistikverktyget Playmaker AI har Nalic haft bland de högsta expected goals-siffrorna i allsvenskan under våren, med 0,62 mål per match. Gällande passningar och dribblingar in till “farliga” zoner är det bara ytterbackarna Jonas Knudsen och Eric Larsson som lyckats bättre i MFF.

