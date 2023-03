Nanasi om konkurrensen efter Vecchias intåg: “Når jag upp i nivå ska jag spela”

Med fem mål och lika många assister på 16 matcher fick Sebastian Nanasi sitt stora genombrott i höstas, under lånet till Kalmar FF. Tillbaka i Malmö var förväntningarna stora på 20-åringen inför årets säsong, särskilt eftersom han återförenades med tidigare KFF-tränaren Henrik Rydström.

- Jag tycker att den (försäsongen) varit bra. Jag har fått spela mycket så jag känner mig väldigt, väldigt fräsch i kroppen. Sedan tycker jag att det var lite trögstartat. Under träningsmatcherna fick jag inte så många poäng men det släppte mer i svenska cupen, det var skönt. Det handlar bara om att bygga vidare på det, säger Sebastian Nanasi till Fotbollskanalen.

Nanasi inledde även förra året lovande men skickades på lån under sommaren sedan speltiden tunnats ut. Förra veckan köpte MFF Stefano Vecchia för över tio miljoner kronor, en spelare som liksom Nanasi helst spelar i en offensiv roll till vänster. Nanasi välkomnar dock konkurrensen.

- Jag tycker det är kul att vi får in nya spelare med kvalitet. Nu har jag inte jättebra koll på honom, men under de få träningar han varit med så har det sett bra ut. Man ser att han kan spela fotboll. Det ska bli bra att få in lite mer kvalitet i truppen, säger han.