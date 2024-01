Nanasi ska vinna Champions League - men först få en gräddtårta: "Gillar det mesta som är sött"

Sebastian Nanasi är på sin andra raka januariturné med landslaget. Mellan då och nu har det hänt en hel del.



Inför förra årets läger i Portugal så hade yttern varit utlånad till Kalmar FF. Sedan tog lagets tränare Henrik Rydström över Malmö FF och visade även där ett stort förtroende för Nanasi.



Det tackade han för.



När Sebastian Nanasi nu är med landslaget på Cypern så har han tagit SM-guld med MFF under en säsong där han gjorde elva mål och sju assist och utsågs till allsvenskans bästa spelare.



- Jag hade ett bra självförtroende på förra lägret också, men nu när man kommer hit med den här boosten i ryggen så är det klart att man känner sig mer bekväm, utan att man är bekväm, säger han och fortsätter:

- Om man har gjort något bra så höjs väl förväntningarna på en. Det är bra eftersom man måste klara av den pressen.



Att du utsågs till årets spelare i allsvenskan - känns det som att du fick ditt erkännande?

- Ja, på något sätt. Det jag bevisade förra säsongen har jag egentligen inte bevisat någon annan säsong, eller kanske i slutet av säsongen i Kalmar. Men att kunna vara med i ett lag där man verkligen går för att vinna guldet, och kunna leverera på den nivån, det är väl något jag bevisat nu som jag inte riktigt har gjort innan. Att vara med i en storklubb i en guldstrid, med den pressen som finns, och att kunna hantera det och prestera.



För en 21-årig offensiv spelare som har öst in poäng i allsvenskan, tagit guld och prisats till årets spelare så brukar utländska klubbar visa intresse. Nu har januarifönstret öppnat och nyligen skrev transfergurun Fabrizio Romano på "X" att Nanasi kan lämna Malmö FF under 2024 och att intresset växer.

- Jag vet att det finns intresse. Jag hade väldigt bra säsong. Så jag förstår att det finns intresse. Men jag försöker att stänga ute det och lägga det åt sidan. Jag försöker fokusera på det jag kan, säger han och fortsätter:



- Jag är väldigt bekväm där jag är. Jag är väldigt bekväm med mig själv med vad jag har gjort och vad som kan hända. Det finns en väldigt tydlig plan för hur min karriär ska se ut och vilket steg som ska tas. Det är väldigt viktigt att allt ska bli rätt. När det sker får vi se. Jag lever i nuet, säger han.



Vad är nästa steg för dig?

- Svårt att säga. Oavsett vad det blir, om det blir eller när det blir, så är jag väldigt bekväm i mitt sätt att spela fotboll på. Jag vet att jag kommer att lösa det.



Du är säker på att du kommer att klara av nästa steg?

- Oavsett vad nästa steg blir så blir det en utmaning. Det blir det alltid när man hamnar på ett nytt ställe. Det är också en utmaning i Malmö nu när man går in i en ny säsong. Det handlar om att fortsätta prestera på en hög nivå. Annars finns det andra som vill konkurrera ut en. Men jag tror väldigt mycket på mig själv och tror att jag kommer att lösa det.

Om Malmö FF säljer Sebastian Nanasi så kommer moderklubben Kristianstad FC att jubla. I en intervju i P4 Kristianstad berättar klubbchef Sven Larsson att klubben blir skuldfri om Nanasi säljs, det på grund av att man då får utbildningsbidrag.



- Det hade varit väldigt roligt att kunna bidra till Kristianstad och att ge tillbaka lite till klubben där jag är uppväxt och spelade fram till jag var 16 år. Så det hade varit väldigt roligt, säger Nanasi till Fotbollskanalen.



Deras klubbchef säger att om du gör så att Kristianstad blir skuldfri så ska de skicka en gräddtårta till dig som tack - gillar du gräddtårta?

- Haha, ja jag gillar det mesta som är sött, tyvärr. De får hålla det till efter säsongen i så fall. Det blir bäst så. Jag får försöka hålla mig nu.



Men Malmö FF verkar inte ha bråttom med att sälja sin tekniske ytter. Kontraktet sträcker sig över 2025 och på Malmö FF:s medlemsmöte sa ordförande Anders Pålsson att klubben inte hade fått något bud på 21-åringen och att man inte har bråttom att sälja.

- Jag förstår att det inte är någon brådska. Man sålde ju Hugo (Larsson) och pengar har aldrig varit något problem på det sättet. Och jag vet att jag var en bidragande spelare förra året. Det är också ett Champions League-kval som ligger framför oss. Så jag har full förståelse. Om något ska hända så måste allt vara rätt för alla parter, säger Nanasi.



När Nanasi lämnar Cypern och flyger tillbaka till Malmö för att dra igång försäsongsträningen så kan det bli ett kärt återseende i omklädningsrummet. Enligt Fotbolldirekt och Expressen är Ricardo Friedrich klar för MFF.



Sebastian Nanasi var lagkamrat med målvakten i Kalmar FF och hoppas nu att de återigen blir lagkamrater.

- Det hade varit kul. Det är en väldigt duktig målvakt. Han blev väl allsvenskans bästa målvakt för två säsonger sedan. Så det är ju en väldigt bra målvakt vi får in i laget. Han var den första som kom till mig i Kalmar och pratade med mig och sa att om jag behövde något så kunde jag alltid komma till honom. Så det är en väldigt fin människa, säger han.

I början av intervjun sa du att det finns en väldigt tydlig plan för hur din karriär ska se ut - vad har du för planer?

- Jag vill någon gång i framtiden spela på de stora scenerna och vara med och konkurrera om att vinna titlar även på den nivån. Det är målet.



Du säger att du lever i nuet, men om du för en kort stund blickar framåt - var ser du slutet för dig, hur långt kan du gå?

- Hela vägen är målet. Steg för steg, men hela vägen.



Vad är hela vägen?

- Att stå som Champions League-vinnare, till exempel.



Är det drömmen?

- Ja, egentligen. Att få vara med på allra högsta nivå och spela om de allra största titlarna… det är klart att det är en av drömmarna.