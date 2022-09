Nigerianska talanger provspelade med MFF

I onsdsags ställdes Malmö FF:s P19-lag mot danska Nordsjälland på bortaplan. Då testade man två nigerianska löften.

De båda spelarna, Ibrahim och Prince, håller till vardags till i fotbollsakademin Tripple 44 i Nigeria.

Iklädda MFF-tröjor gjorde de Europa-premiär mot Nordsjälland. Det skriver Okuku Olatunji, verksam i Tripple 44, på sin Twitter.

Vidare skriver Olatunji att Ibrahim och Prince tillsammans stod för två mål och en assist.

