Norden stora prioriteringen i MFF:s scouting – så jobbar de: "Ta fram egna spelare, och på det ta in spets"

MALMÖ. Leta över hela världen, men oftast välja de spetsspelarna som har lyckats i Norden. Så har Malmö FF jobbat kring övergångar under de senaste åren. Fotbollskanalen intervjuade Daniel Andersson för att se hur Malmö FF jobbar med scouting 2019.

När Malmö FF tog in Jonas Knudsen så var det en värvning som tickade i många boxar.

En vänsterfotad mittback som även kan spela vingback. En lite äldre spetsspelare som MFF kan ha kvar länge, en spelare för stommen som med professionalitet även kan höja nivån för resten. Erfarenhet av internationell fotboll (exempelvis VM). Kapacitet att springa mycket i 90 minuter, och det var inget fel att han ger styrka och uppspelsfot. Och han är från Norden.

MFF hade sedan tidigt i vintras letat efter "en Knudsen". Sportchefen Daniel Andersson säger att de följde "extremt många" alternativ, men de väntade tills det kändes helt rätt.

- Och det är ju den strategin vi har: vi vill ta fram egna spelare, och på det ta in spets.

MFF jobbar mot exempelvis Sydamerika och MLS när det kommer till scouting, men framför allt är prioriteringen riktad mot nordiska spelare eller spelare i nordiska ligor. Detta för att bland annat förenkla och snabba på inskolningen.

Senast MFF gjorde en värvning som inte var en nordisk spelare, eller en spelare med erfarenhet av en nordisk liga, var Vladimir Rodic och Felipe Carvalho sommaren 2015. Sedan dess har MFF värvat 29 spelare. Går man tillbaka till en tioårsperiod så är det bara tre spelare till som kan adderas: Benjamin Fadi, Yoshimar Yotún, och Yago Fernández.

MFF:s scouting består av chefsscouten Vito Stavljanin, som är den som primärt ser spelare på plats. Han har även några som jobbar för honom när det behövs. Till detta scoutar Andersson mycket, och de utnyttjar sitt kontaktnät och involverar ledarstaben.

Tidigare jobbade de mycket med listor på spelare under transferperioderna, även om det har ändrats lite.

- Det förändras så jäkla snabbt. En lista blir snabbt inaktuell. Vi har listor, men man får snabbt sortera upp en ny när det är dags. Du kan inte ha koll på en spelare i flera fönster för då har han stuckit. Det går så snabbt.

MFF är också, som bland annat Hammarby, med i TransferRoom. Det grundades av dansken Rasmus Ankersen, som en plattform för kommunikation mellan klubbar där de kan prata övergångar utan att blanda in andra parter. Fler än 500 klubbar är medlemmar, inkluderat Manchester City och Juventus.

Än så länge har det inte blivit någon MFF-affär via TransferRoom, utan bara någon arrangerad träningsmatch. TranfersRoom har "speed dating" för idéer till övergångar, där mängder med klubbar samlas för att prata behov och tillgängliga spelare. Enligt Forbes genomförde Leeds fem övergångar under 2018 efter dialoger som etablerats på sådana möten. Andersson har planerat att genomföra sitt första besök någon gång i höst.

Till detta har MFF flera analysverktyg för att få hjälp med statistisk bedömning.

- Det använder vi en hel del. Ett bra stöd. Först gör man en bedömning med ögat, sedan kan man få svar även statistiskt.

- Jag tror det är riktigt bra. Det är framtiden, och kommer bara bli bättre och bättre.

Andersson tar även emot enorma mängder tips. Han försöker att alltid svara på MFF-medlemmarnas förslag, men när det gäller tips från exempelvis agenter så hinner han knappt med. En stor del av transfervärlden i dag sker på WhatsApp, främst de inledande dialogerna.

- När jag får tips via WhatsApp så svarar jag på kanske fem procent. Skulle jag inleda konversation med alla jag får meddelande från, då hade jag aldrig gjort något annat. Där är nog många som kanske tycker att jag inte svarar. WhatsApp är en jättefin uppfinning, men jag tror att jag får 150 meddelande om dagen kring olika spelare.

- Man missar säkert någon pärla och sedan om fem år kanske någon säger "MFF svarade inte ens", men jag hinner inte gå igenom alla de spelarna.

Har det funnits funderingar på att utöka scoutingstaben, för att täcka ännu mer rent generellt?

- Det är klart man funderar på det. Sedan är det var man sätter resurserna.

När det gäller resursprioriteringen kring A-laget i år så har det bland annat hamnat på bättre mat, dyrare spelartrupp, och en mindre utökning på fyssidan.

För drygt ett år sedan behövde MFF också göra tränarscouting, en tidskrävande process. Andersson gjorde det dessutom under en period där han förberedde ett sommarfönster för spelaröverångar och var tillfällig huvudtränare i tre matcher.

- Det man gör är att titta på tränarkandidaterna som finns. Sonderar terrängen, framför allt Skandinavien, och sedan titta internationellt. Prata med kontakter om vad som finns tillgängligt, och det är väldigt många som hör av sig.

- Från det har man en lista på ett 20-tal tränare, som man sen gallrar lite och så landar man i att "de här sex skulle kunna vara intressanta". Sedan tar man en träff med fem-sex tränare, sedan går man vidare med tre för att träffa igen, och sedan kanske man träffar två ytterligare en gång, och sedan träffar man den sista en gång till.

- Det är väldigt många träffar, och en sådan träff sitter man tre timmar varje gång. Sedan kan man ju räkna hur lång tid det tar...

Det är ungefär en hel arbetsvecka att genomföra allt?

- Ungefär.

Noterbart är att MFF, under de senaste anställningarna, inte har valt någon tränare direkt från en annan svensk klubb.

- Det är inte så många av de allsvenska tränarna som har stor internationell erfarenhet, men det är många duktiga i allsvenskan, absolut. Jag utesluter ingenting, men i de tidigare fallen har det väl varit lite kring det med den internationella erfarenheten.

Malmö FF möter i dag BK Häcken, en match som börjar 15.00 och sänds via C More.